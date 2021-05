Déconfinement. La SNCF met en vente 5 millions de billets à 39€ maximum

Accueil > Ailleurs > Société > Déconfinement. La SNCF met en vente 5 millions de billets à 39€ (...)

La SNCF met en vente 5 millions de billets à 39€ maximum ©Destimed

39€ pour les adultes, 8€ pour les enfants : la SNCF célèbre le déconfinement à sa manière avec des prix exceptionnels sur ses billets de train. Avec l’annonce d’Emmanuel Macron, c’est toute l’industrie du tourisme qui a enregistré un boum, notamment les hôtels et les campings qui voient leur carnet de réservation se remplir à la vitesse grand V.

Cinq millions de billets à prix sacrifiés

Ce sont quelque 5 millions de billets qui viennent d’être mis en vente au prix maximum de 39€ (par adulte) pour voyager partout en France jusqu’à la fin du mois d’août. « On a voulu que les familles puissent aussi en profiter. En prenant vos billets jusqu’à mi-mai, les enfants sont à 8 euros, à condition d’avoir moins de 12 ans », annonçe Christophe Fanichet, directeur de SNCF voyageurs, sur franceinfo. Il poursuit : « Pour vous donner un ordre d’idée, l’été dernier nous avons fait voyager plus de 20 millions de Français et donc vous voyez 5 millions de billets, ça veut dire qu’un billet sur quatre TGV sera à petits prix ». Donc, il ne faudra pas traîner si vous souhaitez bénéficier de ces précieux sésames pour voyager !

Mathieu SELLER