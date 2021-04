Accueil > Ailleurs > Economie > Tourisme : les Américains de retour en Europe cet été ?

© Philippe Maillé

Cette possibilité est actuellement à l’étude du côté de la Commission européenne et c’est bel et bien la présidente Ursula von der Leyen qui l’a annoncé lors d’une interview donnée en fin de semaine au quotidien New York Times .

Des vaccins validés par l’Agence européenne des médicaments

En effet, cette ouverture se justifie par les vaccins utilisés outre-Atlantique qui sont tout simplement approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA). « Les 27 États membres accepteront, sans condition, tous ceux qui sont vaccinés avec des vaccins approuvés par l’EMA », explique la présidente de l’Union européenne. Pour mémoire, l’institution européenne a validé les marques en cours d’utilisation aux États-Unis : Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson.

Une décision attendue par toute l’économie européenne

Cette déclaration va certainement être perçue comme un grand soulagement par les professionnels du tourisme en souffrance depuis plusieurs mois maintenant. Petit bémol : Ursula von der Leyen s’est toutefois bien gardée de donner un calendrier précis. Pour le New York Times, il semble évident que ces nouvelles règles doivent entrer en vigueur dès cet été. « La reprise des voyages dépendra de la situation épidémiologique, mais elle s’améliore aux Etats-Unis, à l’instar, nous l’espérons, de l’Union européenne », ajoute la représentante du Vieux Continent.

Mathieu SELLER