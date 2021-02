Tourisme région Sud. Pour Jean-Baptiste Lemoyne la reprise va être très forte et très concurrentielle

Accueil > Provence > Politique > Tourisme région Sud. Pour Jean-Baptiste Lemoyne la reprise va être très forte (...)

C’est par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur que Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie a commencé son tour de France des Régions, visant à soutenir la filière du tourisme et à préparer la reprise.

Rencontre virtuelle entre Jean-Baptiste Lemoyne et Renaud Muselier et les acteurs du tourisme de la région Sud (Photo archives Destimed/RP)

Dans le cadre d’un Tour de France virtuel des Régions, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie et Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France, ont rencontré les acteurs du tourisme de la région Sud.

Au terme de cette rencontre, Jean-Baptiste Lemoyne rappelle que des réunions de concertation avec la filière tourisme ont lieu tous les 15 jours et que depuis le début de la crise « 20 milliards ont été dédiés au secteur ». Pour lui : « L’État est au rendez-vous » pour faire face à la crise. Avec cette opération en région il s’agit : « avec élus et acteurs économiques, de faire le point sur le soutien apporté et de préparer la reprise en travaillant sur les protocoles, les investissements et l’accompagnement des filières. Car nous devons tenir ensemble et nous relever ensemble ». Il ajoute que ce tour de France lui permettra de nourrir ses interventions auprès du Gouvernement et les décisions qui seront prises.

Concernant plus spécifiquement la région Provence-Alpes-Côte d’Azur il indique : « sur les 1,30 milliard de PGE, 14% ont été dédiés à la filière touristique ». Et, au-delà du soutien immédiat, avance-t-il : « Il importe de préparer le rebond, d’investir pour l’avenir. J’ai ainsi prescrit, dans le Plan Tourisme, 270 M€ pour faire sortir dans cette région des projets ou pour réhabiliter des sites ». Pour le secrétaire d’État : « Il importe de repartir du meilleur pied possible car la reprise va être très forte et très concurrentielle. Les touristes ont des fourmis dans les jambes et nous allons assister à une forme de tourisme revanche sur la Covid ». Il note enfin que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a connu « une augmentation de 20% de la clientèle française en 2020 ce qui a permis à la filière de tenir ».

Nous nous battons ensemble pour le maintien du tourisme "quoiqu’il advienne"

Renaud Muselier avance pour sa part : « Depuis le début de la crise, nous nous battons ensemble pour le maintien du tourisme "quoiqu’il advienne", avec des solutions et des adaptations pour chaque scénario sanitaire. Ce matin, avec l’ensemble des professionnels et des acteurs du tourisme, nous nous sommes unanimement engagés pour un retour à la vie touristique, sur la base d’un budget annuel régional stabilisé et d’un renfort de 148M€ prévu par le Contrat d’avenir 2021-2027 ».

Pour engager le retour au tourisme cinq nouveaux dispositifs seront mis en place dans les mois à venir :

Dès le mois d’Avril : Le forfait bol d’air

Pour les vacances de Pâques, la Région offrira un forfait de 70€ aux familles, aux couples et aux personnes de la Région qui prendront au moins 2 nuits d’hôtel ou d’hébergement. La plateforme d’inscription ouvrira à l’issue des vacances de Pâques (24 avril au 10 mai) et nous communiquerons sur les conditions de ce dispositif en amont.

Au mois de Mai - Le chèque réouverture

Aide à l’investissement entre 2 000 et 5 000 euros pour la remise en état des commerces restés fermés administrativement, mais aussi d’hôtels ou de gîtes restés fermés - travaux de rénovation et remise en état.

Au mois de Juin - le billet solidaire

Pour une place payante achetée par un spectateur, la Région s’engage à payer une seconde place (notamment pour que les familles se retrouvent autour de la culture).

Le 1er juillet - 2e édition de la Fête des terrasses

Forte de son succès en 2020, « la Fête des Terrasses » sera renouvelée cette année encore afin de fixer un retour à la vie culturelle et sociale dans notre région « quoiqu’il advienne ».

Dès que possible - Plan de promotion « on a tous besoin du Sud »

Le Comité Régional de Tourisme, sous l’autorité de François de Canson, lancera au plus tôt un Plan de promotion sur les marchés français et les marchés européens avec Atout France, pour plus de 10M€.

« Toutes ces mesures mises en œuvre de façon collective et coordonnée permettront d’accompagner et d’encourager un retour à la vie touristique essentiel pour nos professionnels et les habitants », devait conclure Renaud Muselier.

Michel CAIRE