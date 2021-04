Tournois Fortnite : le vainqueur remporte une année à L’ESTC By MCES

Accueil > Aix Marseille > Economie > Tournois Fortnite : le vainqueur remporte une année à L’ESTC By (...)

© Fortnite

La formation ainsi que l’apprentissage étant des valeurs communes aux deux entités, les dirigeants se sont alliés une première fois en 2020 pour créer un Bachelor et un Mastère en management avec une orientation digitale & Esport. Ils confirment le succès de cette alliance en organisant le 24 avril prochain, à partir de 19 heures, un tournoi Fortnite ouvert exclusivement aux bacheliers ou aux étudiants qui souhaitent

intégrer l’école en Bachelor ou en Mastère à la rentrée prochaine. À la clé, une année au sein de l’ESTC By MCES. Le gagnant pourra intégrer le parcours gaming & Esport et être accompagné par des professionnels du secteur dès octobre 2021. Cette compétition alliant l’aspect ludique du jeu vidéo à un enjeu décisif illustre bien l’esprit de la formation.

Pour participer et tenter de remporter le lot, les joueurs devront suivre la page Instagram du groupe ESTC By MCES et compléter le formulaire d’inscription. Une fois leur participation validée, un lien Discord et Warlegend leur sera communiqué. Ce tournoi est une opportunité unique pour les amateurs de jeux vidéos qui souhaitent intégrer ce secteur et faire de leur passion une vocation.

Steph LOGAN