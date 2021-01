Transition énergétique : Guilhem Armanet, nommé Directeur clients Territoires de GRDF en Région Sud-Est

Accueil > Provence > Economie > Transition énergétique : Guilhem Armanet, nommé Directeur clients (...)

Une nomination pour accompagner la transition énergétique du territoire

Guilhem Armanet, Directeur clients Territoires GRDF en Région Sud-Est ©JDOLLE

« En rejoignant GRDF en Région Sud-Est, j’ai à cœur de renforcer la place du gaz dans la transition énergétique. Avec 18 sites de méthanisation qui injectent déjà dans le réseau GRDF, je souhaite faire grandir les projets biométhane au sein des territoires et faire du gaz un allié de la qualité de l’air avec le BioGNV. Répondre aux attentes nouvelles des territoires, des métropoles et autorités concédantes sera une priorité », déclare Guilhem Armanet. Diplômé du Celsa et d’American University à Washington, Guilhem Armanet a débuté sa carrière comme journaliste radio-télévision aux États-Unis puis en France. Il décide ensuite de poursuivre sa carrière au sein du groupe Safran comme responsable de la communication interne de Snecma. Après un passage dans le conseil en stratégie, il rejoint EDF en tant que Responsable Communication. Il sera ensuite Directeur adjoint de la Communication de GRDF, puis Directeur d’Energy Formation, l’organisme de formation aux métiers du Gaz. Son expertise du domaine énergétique, de la conduite du changement et de la communication permet de répondre aux objectifs ambitieux de GRDF en matière de transition énergétique.

La rédaction

Quelques chiffres sur GRDF en Région Sud-Est

GRDF distribue le gaz à plus de 2 millions de clients répartis au sein de 18 départements. Un réseau de gaz de plus de 35.000 Kilomètres qui permet de raccorder 1 439 communes dont 7 grandes métropoles. GRDF Sud-Est compte plus de 2 000 collaborateurs.

A propos de GRDF

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour se chauffer, cuisiner, se déplacer ; quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (201 716 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution. Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau de gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. « GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. »