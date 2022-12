Transports régionaux en 2023 : La région Sud prend 80 % à sa charge des 30M€ de surcoûts

Accueil > Provence > Politique > Transports régionaux en 2023 : La région Sud prend 80 % à sa (...)

Pour l’année 2023, la région Sud a décidé de maintenir son offre de transports régionaux avec près de 550 TER et plus de 1 700 cars par jour. Cette offre va même augmenter sur certaines lignes TER entre Gap et Briançon et entre Aix-en-Provence et Marseille. La Région rappelle : « Le développement des transports en commun est un axe majeur du Plan climat régional "Gardons une COP d’avance" et est incontournable pour la diminution des émissions de CO2 ».

« Après de longues discussions avec la SNCF et les opérateurs de cars », les surcoûts liés à la hausse des prix de l’énergie et à l’inflation seront de 30M€ pour les transports régionaux en 2023. La Région Sud a décidé de prendre à sa charge 80 % de ces surcoûts, soit 24 M€. Les 6M€ restants nécessiteront une hausse limitée des tarifs sur les transports régionaux. Cette hausse sera de 5,68 % sur les billets unitaires, ces derniers sont principalement achetés par les vacanciers, et de 3 % sur les abonnements Zou !. Le vote se tiendra en assemblée plénière le 16 décembre prochain.

Par ailleurs, la Région accélère l’investissement massif dans le développement des transports régionaux décarbonés avec plus de 250M€ investis en 2023 pour l’acquisition de cars électriques, l’achat de rames hybrides, et la modernisation de petites lignes ferroviaires (étoile de Veynes, vallée de la Roya, Côte bleue), « pour une mobilité toujours plus respectueuse de l’environnement et de la santé des habitants de la région Sud ».

