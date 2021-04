Accueil > Provence > Politique > Tribune. Les élus régionaux UDI soutiendront Renaud Muselier : (...)

L’hémicycle de l’Hôtel de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ©Destimed/RP

En 2015, nous, membres de l’Union des Démocrates et Indépendants, décidions de nous engager aux côtés de Christian Estrosi et Renaud Muselier pour redonner une nouvelle dynamique à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Européens convaincus, partisans d’une société libérale et humaniste, soucieux d’une transition écologique réaliste et pragmatique, nous avons œuvré au quotidien au sein d’une majorité régionale unie, pour les Provençaux, les Alpins et les Azuréens.

Alors que la crise sanitaire, économique et sociale frappe de plein fouet nos concitoyens, Renaud Muselier déploie tous les moyens de la collectivité régionale pour favoriser et préparer le retour à la vie.

La Région a également répondu aux urgences écologiques par la mise en œuvre d’un Plan Climat, véritable fil rouge de l’ensemble de ses politiques régionales : transports, déchets et économie circulaire, énergies, biodiversité, transition écologique des entreprises notamment.

Prévention, dépistage, recherche, e-santé, accès aux soins pour tous… la Région fait de la santé une de ses réalisations phares en soutenant de nombreux projets afin d’accroître la qualité des soins, lutter contre les inégalités et promouvoir la santé.

La jeunesse et l’enseignement sont aussi parmi les priorités en rénovant nos lycées, en développant l’accès à la culture et à la santé et en améliorant l’accompagnement des étudiants.

Enfin, la Région ne laisse personne sur le bord du chemin avec l’ensemble des territoires de notre région qui ont pu bénéficier de l’action de la majorité régionale.

Avec Renaud Muselier, la Région a un leader avec des résultats concrets depuis 5 ans et une vision de notre territoire sur vingt ans.

C’est pourquoi, soucieux du devenir de Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous appelons à la candidature de Renaud Muselier pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Il aura, s’il choisit d’être candidat, notre soutien total !