Tribune de Bernard Mossé : Écocide ?

Bernard Mossé est historien, Responsable Formation, Éducation, Recherche et Membre du Conseil scientifique de Neede (Photo D.R)

L’écocide est-il un crime ?

Le XXe siècle fut le siècle du génocide des Arméniens en Turquie, du génocide des Juifs, et celui des Roms, en Europe. Dès ses premières années, il a commencé avec le génocide des Héréros et des Namas dans le Sud-Est africain ; et s’est poursuivi durant le dernier tiers du XXe siècle au Cambodge, au Rwanda, à Srebrenica... Combien de morts a-t-il fallu pour stopper les massacres ? Combien de catastrophes pour éveiller les consciences ? Combien de passivités avant d’engager la résistance ? Combien de temps pour désigner les responsables et nommer « ce crime sans nom [1]. » ?

Le temps a permis de mettre en place une justice réparatrice et transitionnelle, des instances nationales et internationales pour juger ces crimes contre l’humanité.

Le XXIe siècle sera sans doute celui de l’écocide.

En cinquante ans, la taille des populations de vertébrés a décliné de 69% dans le monde : les populations de mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons sont passés de plus de 30 000 à 10 000 (Indice Planète vivante). 40% des pollinisateurs de nos terres agricoles que sont les insectes sont en déclin. Un quart des oiseaux européens a disparu en 40 ans, près de 20% dans le bassin méditerranéen (Université de Montpellier). La Méditerranée, berceau culturel de 3 continents, aujourd’hui tombeau des migrants, est devenu le hot spot de la biodégradation, de la thanato-diversité. Et cela ne fait que commencer...

Un nouveau crime contre l’Humanité ? Oui, aussi, parce qu’un crime contre le vivant. Combien de morts faudra-t-il pour stopper les massacres ? Combien de catastrophes pour éveiller les consciences ? Combien de passivités avant d’engager la résistance ? Combien de temps pour désigner les responsables et nommer ce crime sans nom ?

Ce nouveau crime, des juristes se sont attachés à le définir en tant qu’« écocrime [2] » ? Quels en sont les responsables ? Le réchauffement climatique, la déforestation, l’agriculture « insoutenable », le commerce illégal d’espèces sauvages, la pêche dérégulée...

Derrière ces macranthropes, des hommes : des producteurs d’énergies fossiles, d’hydrogène liquide, de médicaments, de viande bovine, du « septième continent » plastique, de transports aériens, etc. Des producteurs, oui, et des consommateurs aussi. En somme, nous sommes tous responsables.

Nous sommes pilotes d’avions ou passagers internationaux, épandeurs de pesticides ou avaleurs de steaks, fabricants d’automobiles ou conducteurs compulsifs ; nous sommes tous des « écocidaires ».

Des criminels de masse et de leurs complices, nous avons en commun le goût des préjugés, de la classification, de l’infériorisation : de la réification du vivant. De la passivité coupable et de la violence aveugle aussi. Du déni.

Aurions-nous l’excuse d’agir sans l’intention d’exterminer [3] ? Plus aujourd’hui, car nous savons à présent ce que nous faisons en éliminant espèce animale après espèce animale. Ce qui distingue du génocide finalement, c’est peut-être l’irréversibilité du processus... [4]

Alors que faire ?

Le projet « Neede Méditerranée »

Les membres fondateurs de l’association « Neede Méditerranée » ont travaillé des années durant pour sensibiliser, éduquer, former, accompagner les populations et les acteurs concernés dans la lutte contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme et les extrémismes, pour prévenir contre les dérives autoritaires qui peuvent mener aux crimes de masse et aux génocides : mettre à disposition du public, et notamment de la jeunesse, les résultats de la recherche, nécessaires pour la compréhension des risques, des enjeux et des moyens de s’engager et d’agir [5].

Cette expérience de la médiation scientifique, nous la mettons aujourd’hui au service de la transition écologique en Méditerranée, dans un rôle d’ensemblier pour rapprocher les très nombreux acteurs qui y œuvrent déjà : monde de la recherche, de la formation et de l’éducation formelle et non formelle, collectivités, associations, entreprises...

Nous savons qu’il n’y a pas de grandes causes qui ne s’incarnent dans un lieu symbolique et qui puissent ainsi créer une dynamique par un réseau de lieux. C’est ce projet que nous portons pour le bassin méditerranéen. Les sciences cognitives nous apprennent que l’un des freins aux comportements pro-environnementaux est l’ignorance ; et l’un des leviers essentiels, la coopération. Nous faisons, à nouveau, le pari de la science et de l’éducation, de l’éveil des consciences, de la mise en réseau et de l’accompagnement des initiatives et des projets. Le temps de l’engagement est venu.

Celui du jugement viendra plus tard.