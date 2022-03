Tribune de Bernard Valero : ’L’onde de choc ukrainienne en Méditerranée’

Accueil > Méditerranée > Echanges > Tribune de Bernard Valero : ’L’onde de choc ukrainienne en (...)

Pour Bernard Valero, qui fut consul général à Barcelone, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Skopje, ambassadeur de France en Belgique, directeur général de l’Avitem (Agence des villes et territoires durables méditerranéens) et porte-parole du Quai d’Orsay, la Méditerranée n’échappera pas à l’onde de choc tous azimuts provoquée par la dramatique décision du Président Poutine d’envahir l’Ukraine, tant les implications de cette catastrophique initiative s’avèrent d’ores et déjà lourdes de conséquences pour l’espace méditerranéen proche du champ de bataille.

Alors que depuis des années déjà le maître du Kremlin avait repris à son compte le vieux rêve de l’empire des tsars d’accéder aux mers chaudes, Moscou n’a eu de cesse depuis le début du siècle de renforcer sa présence dans l’espace méditerranéen, une zone particulièrement sensible de contact avec l’Otan. Tandis que la présence navale russe poursuivait lentement mais sûrement son déploiement sur la Méditerranée, le conflit syrien est venu offrir à Moscou la possibilité de renforcer ses points d’appui établis sur les côtes syriennes.

D’abord sur l’ancienne base navale de Tartous, désormais agrandie et modernisée pour y accueillir des unités de gros tonnage, ensuite sur la base aérienne de Hmeimim à Lattaquié, renforcée quelques semaines avant l’invasion de l’Ukraine, curieux calendrier, par le stationnement de bombardiers à long rayon d’action et par des chasseurs équipés de missiles hypersoniques. Pour couronner le tout, on se souviendra que quelques jours à peine avant que l’armée russe ne fonde sur l’Ukraine, le ministre russe de la Défense effectuait une visite à Damas où Bachar al-Assad l’avait chaleureusement accueilli.

Dans l’environnement géopolitique extrêmement sensible et fragile de la Méditerranée orientale, la Russie est déterminée à en faire l’une des inconnues de sa redoutable équation ukrainienne. Cela ne rassurera personne

Alors qu’ils sortaient a peine de la crise sanitaire mondial du Covid 19 et qu’ils s’employaient à se mobiliser sur la relance, les pays méditerranéens se retrouvent brutalement frappés par les conséquences économiques du conflit en Ukraine. L’énergie (pétrole et gaz) et les céréales (blé et maïs) n’ont en effet pas tardé a être les premières victimes collatérales du conflit en Ukraine.

C’est la question du blé qui est cruciale aujourd’hui pour nombre de pays méditerranéens parmi lesquels les pays du Maghreb, l’Égypte, le Liban ou, là encore, la Syrie, tous grands consommateurs, sont très dépendants de leurs importations en provenance de la Russie, désormais sous sanctions, et de l’Ukraine envahie. La conjugaison de sérieuses difficultés d’approvisionnement et la flambée des cours pourrait très vite conduire à des situations de pénurie, économiquement, socialement et politiquement difficilement soutenables dans un certain nombre de pays.

Pour sa part, en faisant bondir la facture énergétique, la hausse des cours du pétrole et du gaz, si elle avantage quelques pays méditerranéens producteurs, ne manquera pas de plomber durablement toute perspective de reprise économique pour le plus grand nombre d’entre eux.

Proches de la zone du conflit et voisinage sud de l’UE, les riverains de la Méditerranée ont de nombreuses raisons de redouter les conséquences de la folle entreprise dans laquelle s’est lancé Vladimir Poutine. Celle-ci accroît les incertitudes d’une région du monde qui n’avait pas besoin de cela.

Plus que jamais, en ces temps de grands troubles, les Méditerranéens doivent travailler a leur résilience commune, avec une double exigence de mobilisation collective et solidaire.

