Tribune de Christian Amiraty : L’irénisme nouveau concept de gouvernance pour la Région ?

Le nouveau Parti politique auquel j’ai adhéré, l’Union du Centre et des Écologistes (UCE) apporte son soutien à Renaud Muselier et souhaite créer et promouvoir un nouveau concept appliqué à l’ensemble des rapports politiques : l’irénisme.

Christian Amiraty est Responsable de l’Union du Centre et des Écologistes des Bouches-du-Rhône ©DR

Dans un monde de plus en plus complexe où les crises se succèdent, la tentation de s’enfermer dans ses certitudes, la tentation est grande de s’installer dans un dogmatisme pouvant aller jusqu’au rejet de l’Autre. C’est un tout autre choix que nous faisons : l’irenisme. Rendu célèbre par le philosophe Leibniz, cette notion fait le pari, typiquement humaniste de la paix, de la tolérance et de la discussion. Il s’agit en somme de focaliser le débat sur ce qui unit ou rapproche tout en minimisant ce qui éloigne ou amène au conflit. L’objectif étant d’orienter inlassablement ses efforts vers le service dû à autrui et à nos concitoyens. Tel est le principe de base. En ce sens, l’écologie, rénove et réactualise à merveille toute la richesse de l’irenisme.

Alors que les enjeux environnementaux devraient nous réunir autour de discussions responsables, pacifiques, constructives, ils sont prétextes à des propos électoraux inappropriés et souvent inexacts.

Plus que jamais notre Région, a besoin d’humanisme et d’ouverture.

Cet humanisme, c’est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec Caroline Gora, nous voulons inscrire ce combat au cœur même des politiques publiques. Élus, collectivités territoriales, acteurs de la société civile, fonctionnaires de police, soignants, enseignants, tous, doivent être formés pour agir contre cette barbarie. Nous souhaitons mettre en œuvre un dispositif en trois points : prévenir et détecter- Agir et accompagner - Émanciper. Le rôle de la Région est, en ce sens, fondamental. La mise en place de mesures audacieuses fera d’elle une collectivité pionnière en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles.

Avec Christophe Madrolle, nous jugeons positif le bilan de la COP d’avance. Notre région, la première en France, entame d’ores et déjà sa transition écologique. Plan abeille, économie circulaire, plan escale zéro fumée, protection des littoraux, des forêts et des montagnes, l’écologie se vit au jour le jour. Nous sommes ainsi les garants d’une écologie joyeuse. Nous voulons une écologie qui répare, celle qui place sa confiance dans la créativité de la société civile. Notre écologie mise sur l’entrepreneuriat, l’innovation, le progrès et la pédagogie.

L’extrémisme, sa haine et son incompétence nous n’en voulons pas pour notre Région

Contrairement aux voix de mauvais augures qui conduisent à des voies sans issues, nous pensons que l’humanisme républicain constitue toujours la solution. Sans lui, le socle même de notre pacte social s’effondre. Sans lui, les vertus d’autorité deviennent la proie de l’extrémisme. L’extrémisme, sa haine et son incompétence nous n’en voulons précisément pas pour notre Région. La liste d’ouverture conduite par Renaud Muselier, est à nos yeux le meilleur rempart contre le RN.

Nous refusons les "non-valeurs" portées par ce parti : exclusion, racisme, xénophobie, repli sur l’entre soi. Un programme économique totalement hors sol, couplé à une vision "pathologique" de l’identité mènent inéluctablement au désastre.

Notre soutien à Renaud Muselier est donc porté par un humanisme exigeant. Et puis, comment ne pas noter les attaques d’EELV contre Renaud Muselier en indiquant que la Région aurait dû davantage s’appuyer sur l’outil de planification qu’est le Sraddet (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des Territoires) pour imposer sa vision exclusive sur l’habitat, la gestion économe de l’espace, l’intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets.

A l’heure où le centralisme jacobin a prouvé toutes ses limites dans la gestion de la Covid cette idée d’une Région qui soumettrait aux autres collectivités locales et territoriales (communes, Métropole et Département) sa propre volonté politique est pour le moins très (trop) exclusive, imposerait un nouveau centralisme et serait source de conflits permanents.

Par exemple les maires très attentifs et soucieux de l’aménagement de leur territoire communal mais aussi, les habitants eux-mêmes, nos concitoyens, très attachés à une « République de la proximité » verraient d’un bien mauvais œil cette planification appliquée d’une manière autocratique par une collectivité. Et le reproche fait à Renaud Muselier, c’est bien de n’avoir pas voulu imposer à tous ses propres vues, sur l’urbanisme par exemple. Par ailleurs EELV accuse Renaud Muselier d’avoir dilapidé l’espace foncier agricole et rural. C’est ignorer l’aide apportée aux communes de notre Région pour leur permettre d’acheter des exploitations agricoles afin d’y réinstaller de jeunes paysans comme dans la ville de Gignac-la-Nerthe dont je suis l’administrateur.

Bien sûr, je ne vais pas feindre d’ignorer qu’une campagne électorale conduit à certains excès, à quelques caricatures, mais j’ai la conviction que pour être efficace, la défense de l’écologie doit nous amener, à tous moments, à concevoir et défendre les principes fondamentaux d’une écologie universelle et non dresser des barrières idéologiques et politiques entre les hommes ou entre les collectivités territoriales.

Voilà pourquoi, fidèle à nos valeurs, nous avons décidé de soutenir Renaud Muselier qui s’est appliqué à créer une liste ouverte.

Christian Amiraty est responsable UCE des Bouches-du-Rhône - membre du Bureau de la Métropole - maire de la commune de Gignac-la-Nerthe.