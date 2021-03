Tribune des Citoyens du Sud : Pour une nouvelle gouvernance régionale citoyenne en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > Provence > Politique > Tribune des Citoyens du Sud : Pour une nouvelle gouvernance régionale (...)

Hémicycle du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo archives Destimed)

Nous, Citoyens du Sud, voulons reprendre, lors de ces élections régionales, notre avenir en main, pour relever les nombreux défis engendrés par le changement climatique comme par cette crise sanitaire et sociale, qui exigent des réponses immédiates et de long terme. Il nous faudra du temps, et beaucoup de volonté politique, pour offrir à chacun un cadre et des conditions de vie propices à son épanouissement individuel et collectif.

Ensemble, nous allons bâtir une région où les citoyens sont entendus et disposent de moyens pour agir. La crise sanitaire a accentué ce constat, en révélant l’inefficacité de la puissance publique quand elle n’associe pas pleinement les citoyens à la prise de décision. Elle a aussi révélé la nécessité d’un plus grand respect de l’environnement, d’une réorientation des productions locales, que ce soit alimentaire ou sanitaire, et les priorités à donner dans la formation des métiers du futur. Les citoyens ont montré leur solidarité envers les plus touchés par la crise, leur dévouement dans la prise en charge des malades de la Covid-19 et leur responsabilité, en respectant les consignes gouvernementales malgré les aléas et les contradictions liées à l’opacité des décisions.

A nous d’être préventifs, créatifs et volontaristes !

Notre volonté est de rénover la démocratie locale et d’assurer une citoyenneté de plein exercice, pour que notre région puisse répondre au bien commun durable et à l’intérêt général de tous nos concitoyens.

Notre région, aujourd’hui dirigée par la droite, avec comme seule interlocutrice l’extrême-droite, est dénuée d’ambition et d’efficacité.

Communication débridée, clientélisme territorial : il nous faut tourner cette page !

Bâtir un cadre pour la démocratie locale est notre principale ambition.

Pour faire respecter la volonté citoyenne, il faut changer les règles de la gouvernance : plus de démocratie, plus de concertation et plus de responsabilités locales.

Nous instaurerons la possibilité d’organiser des Référendums d’Initiative Régionale (RIR), et fixerons un seuil réaliste de déclenchement. Le Conseil régional consultera la population au travers de cet outil démocratique. Nous renforcerons la prise en considération des travaux du « Conseil régional des jeunes », en lien avec les associations et acteurs de l’éducation.

Nous construirons une véritable solidarité territoriale, à l’échelle de nos 6 départements et 947 communes.

Nous développerons les grands projets et schémas structurants pour l’ensemble du territoire régional, au niveau des transports, du développement économique et de l’emploi, du logement, de l’environnement, de la recherche, l’enseignement secondaire et supérieur, de l’accès à la santé, aux soins, à la culture et aux sports. Nous organiserons des Conférences citoyennes consultatives sur les grandes orientations budgétaires et les projets d’avenir de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ensemble, Citoyens du Sud, rassemblons-nous dès maintenant pour bâtir une alternative démocratique. D’abord, pour faire face aux défis sanitaires, sociaux, économiques, environnementaux, éducatifs et culturels de notre belle région Provence-Alpes-Côte d’Azur, auxquels la droite et l’extrême-droite ne peuvent pas répondre.

Engageons-nous, de manière responsable et collective, pour former une nouvelle gouvernance régionale, avec des élus issus d’une forte union citoyenne, de gauche et écologiste, rassemblés au sein d’une liste unique dès le premier tour des élections régionales.