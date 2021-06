Tribune du CCAF Sud. La Candidature de Thierry Mariani un affront pour les Français d’origine arménienne

Accueil > Provence > Politique > Tribune du CCAF Sud. La Candidature de Thierry Mariani un affront pour les (...)

Le premier tour des élections régionales aura lieu le 20 juin 2021 prochain. Ce scrutin est déterminant pour les six prochaines années dans notre région Provence Alpes Côte d’Azur. Le Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France (CCAF) Sud appelle tous les électeurs à se mobiliser et se rendre aux urnes pour participer au vote. Le devoir de citoyen doit plus que jamais s’exprimer dans sa pluralité et sa diversité mais aussi dans la plus grande vigilance.

Julien Harounyan, président du CCAF Sud © Philippe Maillé

En effet, parmi toutes les listes, la candidature de Thierry Mariani sous l’étiquette du Rassemblement National est un affront à la communauté arménienne et ses amis. Monsieur Thierry Mariani soutient depuis plus de 15 ans le régime totalitaire et expansionniste Turco-Azéri. Celui-là même qui est responsable de la récente guerre sur la terre arménienne du Karabagh, causant des milliers de victimes militaires et civiles.

Il n’hésite pas à afficher sa proximité et son soutien sans faille en particulier sur la question du Karabagh. Il a notamment justifié ces massacres et ces crimes de guerre, qui ont causé la destruction du patrimoine chrétien par l’armée azerbaïdjanaise, l’état-major turc et les djihadistes syriens recrutés sur ce front.

Le candidat du Rassemblement National, membre de l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan, entretient depuis de nombreuses années des liens très étroits avec le dictateur Ilham Alyiev. Il est d’ailleurs l’un des plus actifs représentants et lobbyistes en France. Et cela, au mépris des multiples crimes de guerre et violations des droits de l’Homme commis par le régime de Bakou.

Malgré les dernières tentatives de séduction de Thierry Mariani envers la communauté arménienne pour des raisons purement électoralistes, nous tenons à rappeler que nous n’oublions pas et n’oublierons jamais les positions du candidat Thierry Mariani à l’encontre des Français d’origine arménienne. Ne pas condamner ces agissements, c’est cautionner cette haine anti arménienne affichée par la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Aussi, c’est avec la plus grande détermination, que le CCAF Sud appelle à faire barrage à la liste emmenée par Thierry Mariani aux prochaines élections régionales du 20 et 27 juin. Cette candidature n’a pas sa place dans le paysage politique français.

Le CCAF Sud invite l’ensemble des électeurs à faire battre Thierry Mariani, véritable danger pour les valeurs républicaines et la vie démocratique de notre pays.