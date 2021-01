Accueil > Sports > Trophée des Champions. PSG-OM : Comme on se retrouve !

À Lens, il y a un trophée à soulever

Ce match oppose chaque année, toujours à l’été en début de saison, le Champion de France au vainqueur de la Coupe de France. Mais le coronavirus a chamboulé la date du match prévu en juillet 2020. Les Parisiens ayant fait le doublé coupe-championnat, ce sont les Marseillais qui vont relever le challenge face à l’ogre parisien dans le froid du Pas-de-Calais. L’OM n’est pas favori face à l’armada parisienne. Certes, les joueurs d’André Villas-Boas ont gagné le match aller du « Classico » au Parc des Princes en septembre 2020 (1-0), mais à Lens, il y a un trophée à soulever. Vexés, les Parisiens entraînés par Mauricio Pochettino veulent leur revanche. Dans un stade vide et devant les caméras de TéléFoot et de Canal Plus, les Olympiens devront éviter les erreurs défensives et ils devront surtout être réalistes et efficaces en attaque. Car, Neymar, Mbappé et Di Maria ne rateront pas les ballons devant Mandanda. Jordan Amavi, convalescent, n’est pas dans le groupe .Kevin Strootman a été transféré à Gênes. La nouvelle recrue, le défenseur espagnol Pol Lirola, fait le déplacement avec l’équipe à Lens.

Gilbert DULAC