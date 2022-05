Trophées des entrepreneurs positifs : les candidatures sont ouvertes dans les Bouches-du-Rhône

Accueil > Provence > Economie > Trophées des entrepreneurs positifs : les candidatures sont ouvertes (...)

©CPME13

Une mise en lumière d’initiatives qui place l’humain au cœur des systèmes

Lancée à l’initiative de la Cpme13 en 2015, cette manifestation est un véritable coup de projecteur sur la dynamique entrepreneuriale du territoire. Il réunit chaque année des chefs d’entreprise, des élus locaux et des acteurs économiques du territoire autour de valeurs positives et engagées.

Pour Corinne Innesti, président de la Cpme13 « Chaque édition des Trophées permet de découvrir des parcours inspirants de chefs d’entreprise qui ont mis toute leur énergie et leur conviction pour faire aboutir leurs projets ». Cette manifestation est fondamentale car elle permet de soutenir et d’encourager les entrepreneurs qui contribuent à une économie toujours plus positive, source de croissance vertueuse, de progrès, d’inclusion et d’emplois. Corinne Innesti précise « On ne questionne pas sur le chiffre d’affaires, le résultat de bilan ou le nombre de salariés. Nous récompensons des chefs d’entreprise sur des valeurs humaines et sociales qui, appliquées à la vie professionnelle, contribuent au bien commun, à la cohésion de notre société dans son ensemble ».

6 catégories pour récompenser des hommes et femmes engagés et inspirants

A l’occasion de cette 8e édition, 6 prix seront remis pour valoriser des entrepreneurs, commerçants et artisans, engagés dans une démarche proactive et constructive sur le territoire dans les catégories suivantes :

Prix éco-responsabilité

Il récompense celui ou celle qui prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques en adoptant les concepts du développement durable au sein de son entreprise.

Prix persévérance

Il récompense celui ou celle qui fait preuve d’une détermination sans limite et d’une énergie débordante.

Prix solidarité

Il récompense celui qui fait preuve d’altruisme et d’humanisme à l’égard de ses salariés et ouvre son entreprise vers les autres acteurs de la société civile en participant notamment à des actions solidaires.

Prix créativité

Récompense celui ou celle capable de répondre de manière créative et novatrice a un besoin identifié.

Prix courage

Il récompensera celui ou celle qui procure la sécurité en prenant sur lui/elle tous les risques dans l’entreprise. L’entrepreneur sort de sa zone de confort, s’en remet aux autres et décide de faire face aux risques et à l’incertitude.

Prix bienveillance

Il récompense celui ou celle qui fait en sorte que tout le monde s’y retrouve. Il favorise la reconnaissance, stimule le désir de bien faire et l’envie de travailler ensemble en intégrant la notion de bien commun.

La finale de cette 8e édition des Trophées des Entrepreneurs Positifs des Bouches-du-Rhône se déroulera le 6 octobre prochain à Marseille.