Tunisie : vers une décentralisation du traitement des déchets ménagers

La gestion des déchets ménagers est une réelle problématique pour le gouvernement tunisien. Pour traiter ce dossier, le ministère des Affaires locales et de l’Environnement a lancé récemment, un appel à projets de construction des centres de tri ou de valorisation des déchets ménagers. Le tout dans une volonté de décentralisation.

La croissance démographique de la Tunisie est importante, puisque de 11,6 millions d’habitants en 2019, le pays est passé à plus de 11,9 millions d’habitants en 2021. Une hausse de la population qui engendre forcément des soucis, à l’image de la gestion des déchets ménagers. Désireux de régler urgemment la question, le gouvernement a décidé de privilégier la décentralisation du traitement des déchets municipaux. Pour y parvenir, un appel à projets a été lancé pour la création des centres de tri ou de traitement des déchets par fermentation. Un choix qui permet également de favoriser la fabrication du biogaz.

Plus de 2,4 millions de tonnes de déchets ménagers traités par an

Les villes désireuses de répondre favorablement ont maintenant jusqu’au 31 mai 2021 pour déposer leur dossier auprès du ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement. Au niveau budgétaire, le gouvernement s’engage à financer la réalisation des centres retenus au terme de l’appel à propositions, au cours de l’exercice 2021. Plus de 2,4 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés sont générés chaque année. Pour les traiter, l’Agence nationale des déchets (ANGED) les emballe dans 55 000 tonnes de plastiques, avant d’être mis dans des poubelles. Parmi ces déchets, 63% sont des matières organiques.

Mathieu Seller