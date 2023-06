Accueil > Aix Marseille > Economie > Uchéal. Un grand Coeur pour un précieux vraiment précieux

Uchéal a l’apparence d’un bijou, normal c’est un bijou, mais il n’entend pas être précieux que par son or et ses pierres, il apporte du bien-être selon Rémi Bourgarel, son concepteur.

Rémi Bourgarel et les bijoux au Coeur d’énergie ©Mickaël Guichard pour Uchéal

Fondée il y a deux ans par Rémi Bourgarel, ancien directeur général des Eaux de Marseille-Veolia, avec le soutien d’une associée et de scientifiques chinois ainsi que d’Olivier Perruchot, président 22 ans durant de la Maison Piaget, la startup marseillaise Uchéal a développé avec le laboratoire Centrale/Supelec une technologie bien-être unique au monde : l’AcuLumière™. Cette technologie alliée au savoir-faire de la joaillerie française a donné ce qu’ils nomment « une joaillerie de vie ».

Associer la technique de l’acupuncture à la joaillerie ...

Au sein de chaque bijou est inséré un Cœur d’énergie, dispositif innovant et novateur, une technologie brevetée. En effet, Uchéal insère une technologie infrarouge exclusive dans ses bijoux pour libérer le corps des tensions quotidiennes selon les principes édictés par la médecine traditionnelle chinoise. l’AcuLumière™ d’Uchéa, est la fusion entre modernité de la technologie de pointe et la tradition millénaire de l’acupuncture qui se transforme désormais en lumière. Développé avec le support de Marseille Innovation, la French Tech et Central/ Supelec.

« Un dispositif non pas pour soigner mais pour réduire les effets handicapants »

Si Proust écrit : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », Rémi Bourgarel explique écrire un nouveau chapitre de sa vie parce que, longtemps il a souffert de migraine. « Jusqu’au jour où, voilà trois ans, j’accompagne un client en Chine pour lui présenter un producteur de machines à compacter. Mais, sur place, je suis coincé au lit par une crise particulièrement aiguë de migraine. Je préviens mon associée chinoise qui m’envoie chez un acupuncteur qui non seulement me calme mais en plus me donne un dispositif médical pour aller mieux. Et, depuis deux ans, je n’ai plus eu de crise ». Partant de là Rémi Bourgarel a cherché un dispositif « non pas pour soigner mais pour réduire les effets handicapants. Mon associée chinoise me dit de créer un bijou car tout le monde peut en porter », indique-t-il. Un bijou équipé d’un « cœur d’énergie ».

« Une onde de lumière, baptisé AcuLumière, est diffusée par le dispositif »

Rémi Bourgarel explique : « Une onde de lumière, baptisé AcuLumière, est diffusée par le dispositif, et va venir agir sur les méridiens, selon un principe qui s’inspire de l’acupuncture où un point de pression est créé par une aiguille sur un point sur les méridiens qui va améliorer la microcirculation, la circulation du sang dans les vaisseaux capillaires. Ce point de pression est remplacé par un point de lumière, l’aiguille de l’acupuncteur est remplacée par un rayon de lumière ». Il poursuit : « Le Cœur d’énergie crée un rayon de lumière, une onde infrarouge de longueur d’onde calée sur la température du corps humain, 37°. Cette onde va entrer en résonance avec les ondes propres des cellules, et générer localement un afflux d’énergie, qui va améliorer la microcirculation laquelle procure un bienfait, un bien-être évident ».

Rémi Bourgarel rappelle que :« la plupart des "maux" du 21e siècle sont liés à la sédentarisation, le manque d’activité physique, le stress, à une vie sous tension, la vie urbaine, la pollution urbaine, etc. et ils sont atténués par une amélioration de la circulation de l’énergie interne, par une amélioration de la microcirculation. Et, Pour fonctionner efficacement, le cœur d’énergie doit être en contact avec la peau, idéalement positionné sur les méridiens sensibles : le cou, la nuque, la poitrine, les poignets, la main ».

ce dispositif fonctionne sans apport externe d’énergie

Reste à savoir comment ce dispositif fonctionne sans apport externe d’énergie : « c’est l’énergie du corps, la bioénergie, la température corporelle et l’électricité statique qui circule sur la peau qui permettent de produire ce rayon infrarouge », indique Rémi Bourgarel qui précise : « Uchéal est maintenant en mesure de produire le Cœur d’énergie après sa conception, et a créé, prototypé et produit sa première collection, la collection Lumière, ainsi que quelques pièces de haute joaillerie, qui nécessitent une attention particulière ».

Uchéal est allé à la rencontre du marché : en B2B auprès des joailliers, distributeurs de grandes marques, et en B2C, auprès de clients, consommateurs, et sur les réseaux sociaux. « Le retour obtenu des distributeurs est très positif : une douzaine de grandes maisons ont été contactées directement, retour positif à 90% sur la qualité des pièces, l’originalité de la collection Lumière ; un accueil très favorable sur le concept, cette fusion de la joaillerie avec le bien-être ».

Uchéal est présent sur le web (site et e-boutique ucheal.com) et sur les réseaux sociaux. Une levée de fonds est envisagée à cette étape clé du

développement, pour véritablement lancer de façon méthodique et puissante sur un plan international la marque Uchéal. Et, au delà de la joaillerie une réflexion est en cours pour proposer un produit adapté à la pratique du sport, le cœur étant étanche, idée on ne peu plus pertinente à l’approche des JO de Paris.

Michel CAIRE