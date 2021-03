Un Escape Game conçu par les Guides Provence débarque à Aix-en-Provence : Il faut sauver les œuvres de Cézanne

Accueil > Aix Marseille > Economie > Un Escape Game conçu par les Guides Provence débarque à Aix-en-Provence : (...)

Les Guides Provence annoncent l’arrivée d’un Escape Game à Aix-en-Provence, fondé sur une technologie numérique innovante développée par Atlantide et dont le contenu a été écrit par Mylène Margail et Arthur Carlier, guides-conférenciers aixois de Secrets d’Ici et membres de l’Association Guides Provence .

Aix-en-Provence : Ne serait-ce pas Cézanne qui traverse la place ? © Destimed/RP

Qu’est-ce que cet Escape Game développé par Atlantide ? Il s’agit d’un jeu mobile téléchargeable depuis l’App Store ou Google Play qui permet aux touristes de découvrir l’histoire d’une ville à travers une enquête palpitante. Le but est de s’instruire sur un lieu à travers un fait ou un personnage marquant.

Sauver les œuvres de Paul Cézanne

Pour ce qui est d’Aix-en-Provence, Mylène et Arthur ont choisi de confier une mission haletante aux touristes visitant la ville : « sauver les œuvres de Paul Cézanne ». La vie et l’œuvre de Paul Cézanne (1839-1906) sont intimement liées à Aix-en-Provence. Et c’est à travers l’Escape Game Aix-en-Provence que les touristes sauront en mesure de mieux connaître les lieux fréquentés par le peintre au cours de son existence (cours Mirabeau, Café des Deux Garçons, Cathédrale Saint Sauveur).

Remonter le temps

Pour rendre ludique le contact avec l’artiste, les auteurs ont conçu un scénario original dans lequel la fiction et la réalité se mêlent. Un homme a commis un vol dans le passé : il a dérobé une œuvre du maître et s’apprête à commettre d’autres méfaits qui risquent d’anéantir la réputation et la reconnaissance ultérieure de l’artiste. Il appartient aux joueurs de l’Escape Game de sauver les œuvres de Cézanne et, pour ce faire, ceux-ci remonteront le temps. Direction… les débuts du siècle précédent. Une immersion dans le Aix-en-Provence des débuts du XXe siècle attend les joueurs et les touristes.

Mylène Margail et Arthur Carlier sont guides-conférenciers spécialistes d’Aix-en-Provence et des villages du Pays d’Aix qu’ils font découvrir grâce au collectif aixois Secrets d’Ici. Ils sont également membres de l’association Guides Provence dont l’objectif est de défendre la profession de guide-conférencier et de proposer, via une plateforme associative, des visites guidées de villes et de villages ainsi que des excursions en Van sur plus de 80 sites remarquables de la région Sud, entre Nice, Montpellier et Aix-en-Provence. Mylène et Arthur se sont associés à la société Atlantide pour développer l’Escape Game Aix en Provence, téléchargeable sur l’App Store ou Google Play.

Émilie BALLARD