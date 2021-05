Accueil > Ailleurs > Economie > Un Grand rendez-vous autour de la souveraineté alimentaire

Le format digital permettra de suivre les débats en direct et d’interagir avec les participants . Ce rendez-vous est proposé par le Conseil de l’agriculture française (CAF) en partenariat avec le Centre national des expositions et concours agricoles (CENECA) dans le cadre de la Semaine de l’agriculture qui se tient jusqu’au 24 mai pour remplacer le 58e salon de l’agriculture qui n’a pas eu lieu en février. L’ambition de ce rendez-vous est de voir se concrétiser les idées qui y seront développées et d’agir pour obtenir des résultats tout en répondant aux nombreuses questions qui découlent de cette problématique.

Le grand rendez-vous de "la Souveraineté alimentaire "

Entièrement digital, l’événement pourra permettre aux participants de répondre en direct à des sondages, de poser des questions et réagir sur un tchat dédié. En amont, il sera possible de s’exprimer après inscription sur le site dédié. Après un mot d’accueil de Pascal Cormery (CNMCCA) et de Jean-Luc Poulain (Ceneca), le Grand rendez-vous sera ouvert par le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie.

Une première table ronde aura pour thème : « Souveraineté alimentaire : avons-nous encore le choix ? », avec le commissaire européen Thierry Breton ; le Haut-Commissaire au plan François Bayrou ; la ministre déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher ; le directeur du Club Demeter, Sébastien Abis et le président de la Coopération agricole Dominique Chargé.

La seconde table-ronde portera sur « Comment réussir le défi de la souveraineté alimentaire ? » avec Sébastien Windsor (APCA), Samuel Vandaele (JA), Pascal Canfin (député européen) et Valérie Pécresse (présidente de la région Ile-de-France).

Puis, se tiendra un 3e rendez-vous « Regards croisés » entre Christiane Lambert (CAF-FNSEA) et le directeur délégué des Échos, Dominique Seux, qui précédera l’intervention du président de la République qui répondra aux questions que les agriculteurs lui auront posées en amont.

