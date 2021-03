Un défi connecté pour améliorer la prévention et la sensibilisation du cancer colorectal

Accueil > Ailleurs > Sciences > Un défi connecté pour améliorer la prévention et la sensibilisation du cancer (...)

En France, le cancer colorectal est une cause très importante de décès. Pour démocratiser sa prévention, le centre de Dépistage des Cancers et différentes personnalités proposent de relever un défi sportif connecté. Le but de Mars Bleu 2021 : sensibiliser le maximum de personnes de façon ludique.

Patrice Heid, directeur du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers présente l’affiche du défi connecté

Dans un contexte sanitaire incertain, il est essentiel de ne pas négliger les pathologies autres que la covid19. Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin, apparaît comme le 2ème cancer causant le plus de décès en France. Il peut être guérit dans la plupart des cas, s’il est détecté à temps. Il peut être prévenu grâce au dépistage et à l’ablation des lésions précancéreuses, les polypes ou adénomes.

Le dépistage se réalise à l’aide d’un test immunologique simple et rapide, recommandé tous les 2 ans pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans. Une meilleure participation au dépistage permettrait ainsi de réduire l’incidence et le taux de décès en France. Le Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers Sud Paca (CRCDC) gère le dépistage organisé des cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon pour la région SUD.

Des stars pour véhiculer un message essentiel

A l’occasion de « Mars Bleu 2021 », campagne de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, le centre de Dépistage des Cancers innove et propose un défi connecté, en partenariat avec la mutuelle Solimut, le Comité Départemental des Bouches-du-Rhône des clubs alpins et de montagne et l’association Trail2vie. Ce projet sera également soutenu par de nombreux ambassadeurs comme le rappeur Akhenaton, l’autrice de bandes dessinées Lili Sohn, le pilote de rallye Sébastien Ogier ou encore le footballeur Basile Boli… L’idée de ce défi est simple : promouvoir la pratique régulière d’une activité physique qui contribue à réduire le risque de développer des cancers et plus particulièrement celui du côlon.

Aider le dépistage du cancer colorectal de façon ludique

Pour Patrice Heid, directeur du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers il est essentiel de démocratiser cette action et ainsi que chacun prenne conscience de l’importance de la prévention et du dépistage. Quoi de mieux qu’un défi sportif et virtuel pour associer un aspect ludique à une action essentielle pour la santé ? « Le défi, respectant les mesures contre la covid19, invite la population à pratiquer une activité physique (course, natation, vélo, marche, …), dans l’objectif de réaliser le plus de kilomètres en faveur du dépistage des cancers. Du 1er au 31 mars, chacun réalise son défi quand il le souhaite, en une ou plusieurs fois, seul(e) ou en équipe. Les frais d’inscription et les dons que génèreront le défi seront reversés au CRCDC Sud Paca pour améliorer la prévention et la sensibilisation sur notre territoire ». D’autres actions de prévention et d’information auront lieu durant le mois de mars, à l’initiative du CRCDC Sud Paca.

Mathieu Seller et PA