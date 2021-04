Un format inédit pour l’édition 2021 de la Foire Internationale de Marseille

Accueil > Aix Marseille > Economie > Un format inédit pour l’édition 2021 de la Foire Internationale de (...)

Loïc Fauchon, PDG de la Safim parle d’une Foire qui sera repensée et aménagée © Destimed/RP

Bousculée par la crise sanitaire, comme beaucoup d’activités, la Foire Internationale de Marseille « sera innovante, et associera cette année l’événement physique à un volet numérique. » Véritable nouveauté, une plateforme digitale a été créée afin d’offrir une plus grande visibilité aux exposants et permettre aux visiteurs, impatients de déambuler à nouveau dans les allées du Parc Chanot, de préparer au mieux leur venue.

Un rendez-vous convivial, festif et économique très attendu

Événement régional connu de tous, la Foire Internationale de Marseille « est un puissant levier de développement pour ses exposants mais aussi pour le tissu commercial marseillais ». Après une crise sanitaire sans précédent, la Safim travaille à son édition 2021. « Créatrice d’affaires, la Foire représente le meilleur moyen d’aller à la rencontre d’un visitorat acheteur en quête de nouveautés. » La 2e plus importante foire de France, qui avait déjà adapté son dispositif sanitaire au cours de l’année 2020, se tiendra « dans un format inédit », dans le respect des gestes et des mesures sanitaires qui seront alors en vigueur.

Afin de garantir à ses visiteurs un moment de partage et de rencontre en toute sécurité, les équipes de la Foire travaillent au quotidien avec l’Unimev (Union Française des Métiers de l’Événement) et avec les Services de l’État. Flux de visiteurs fluidifiés, allées élargies, mise en place de sens de circulation… avec plus de la moitié de la surface de la Foire en extérieur, la distanciation sera d’autant plus facilitée. Et afin d’éviter des effets d’attroupements de visiteurs, certaines animations, telles que les concerts, seront elles aussi réorganisées dans le but de respecter un nombre maximal de spectateurs. « Malgré ces contraintes, la convivialité, si caractéristique de la foire, sera bel et bien au rendez-vous ! »

Une nouvelle façon de visiter la Foire avec la plateforme digitale

En 2021, la Foire Internationale de Marseille franchit une étape supplémentaire en matière d’innovation. Une plateforme digitale imaginée pour l’occasion vient mettre en relation les exposants et les visiteurs en quelques clics, accordant à chacun de nombreux avantages.

Afin d’accompagner les exposants dans la promotion de leur « stand », la Foire Internationale de Marseille se réinvente en mettant à leur disposition l’accès à une plateforme digitale offrant une visibilité bien plus longue auprès du grand public que les 11 jours d’exposition. Pour sa 96e édition, la foire revient ainsi avec un format élargi. D’août à novembre, cette vitrine 2.0 permettra aux exposants de mettre en avant des produits, leur savoir-faire, de partager des actualités et même de proposer bons plans ou réductions utilisables exclusivement au Parc Chanot. De quoi démultiplier les opportunités de contacts intéressants !

Du côté du grand public, chacun pourra accéder au moteur de recherche et aux fiches exposants. Les visiteurs pourront se connecter à un espace personnel et aller plus loin dans la navigation pour préparer au mieux leur visite. Anticiper la liste des stands sur lesquels s’arrêter contribuera aussi à limiter les attroupements dans les allées.

« Une dynamique plus novatrice et plus conviviale »

Loïc Fauchon, PDG de la Safim déclare : « Aujourd’hui, plus que jamais, je souhaite tout mettre en œuvre pour garantir le maintien et le succès de cet événement incontournable pour tous les Provençaux. Bien entendu, nous rassurons dès à présent nos partenaires, exposants et visiteurs, toute la Foire sera repensée et aménagée pour respecter les règles sanitaires en vigueur. Créatrice d’affaires depuis de nombreuses années, la Foire Internationale de Marseille doit sa popularité au regroupement en un même lieu et pendant 11 jours des activités très variées : mode, gastronomie, décoration, tourisme, artisanat… Au-delà du réaménagement des espaces et de la mise en place des mesures sanitaires exceptionnelles, nous allons donner à cette édition de la Foire une dynamique plus novatrice et plus conviviale. Nous apporterons notre soutien à tous les exposants pour leur offrir la plus belle visibilité possible. Nos équipes sont également en train de travailler autour d’une programmation festive et originale pour rythmer deux week-ends et faire de cet événement le plus beau rendez-vous de la rentrée. »

La rédaction

foiredemarseille.com