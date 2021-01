Accueil > Sports > Un grand homme et journaliste est parti, Claude Nucera

Claude Nucera, toujours le badge "Presse" autour du cou, comme ici lors du tournoi du Mondial La Marseillaise qu’il ne manquait jamais, s’en est allé. (Photo Robert Terzian)

C’est toute la presse marseillaise qui est triste, aujourd’hui. L’ancien photographe savait se faire à la fois discret… et attentif à tout et à tous ! Passionné de foot et de l’OM, de parties de boules, de moments entre amis, il était d’une humilité et d’un esprit attentionné rares, admirables. Une fois retraité, il s’était engagé pendant de longues années au sein de l’Union des Journalistes de Sport de France (UJSF) de la section Provence, comme au niveau national. Il a su assurer avec brio et diplomatie le rôle, si difficile, d’interface entre les différents médias et l’OM au Stade Orange Vélodrome jusqu’en mai 2015. Il était également membre bénévole de l’organisation de la course Marseille-Cassis et de plusieurs événements sportifs organisés par la section athlétisme de la SCO Sainte-Marguerite. Sur le plan professionnel, Claude avait quitté l’ancien quotidien régional « Le Méridional » en 1997, lors de la fusion du titre avec « Le Provençal » qui avait fait naître « La Provence ». la rédaction de Destimed présente ses plus sincères condoléances à ses deux filles, à toute sa famille. Comme à ses amis les plus proches : Jean-Paul, Gérard, Jacques, Christian, Patrick, Michel, Gilbert... pour n’en citer que quelques-uns. Car des amis, grâce à l’esprit collectif qu’il incarnait, Claude en avait beaucoup.

Bruno ANGELICA