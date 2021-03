Un nouveau manager sportif à Provence Rugby - Mauricio Reggiardo, mode d’emploi

Accueil > Sports > Un nouveau manager sportif à Provence Rugby - Mauricio Reggiardo, mode (...)

Mauricio Reggiardo jeudi après-midi à l’issue de la conférence de presse © Michel Egéa

D’entrée de jeu, Denis Philipon a tenu à préciser que le contrat de Mauricio Reggiardo courait sur cette fin de saison et sur les deux saisons suivantes. L’occasion aussi, pour le Président, d’affirmer que si le staff, composé de Fabien Cibray et Romain Lauga, s’était montré précis au niveau du rugby, il avait manqué d’expérience et que l’arrivée de Mauricio Reggiardo devait apporter cette expérience pour le « money time » si particulier d’une saison très tendue. Puis Denis Philipon concluait en annonçant qu’il renouvelait sa confiance à Cibray et Lauga qui devraient rester aux côtés de Reggiardo pour la prochaine saison.

« L’ego au service du groupe »

L’Argentin soulignait qu’il avait été séduit par le projet de Provence Rugby et les moyens mis en œuvre par le club pour le mener à terme. « J’arrive dans un contexte très particulier, émotionnellement chargé avec la disparition accidentelle de Thomas, confiait-il. Mais le fait de ne pas avoir vécu cela de l’intérieur me permet de porter un regard objectif et impartial. C’est sans état d’âme que j’ai pu m’entretenir avec le staff et les joueurs avec pour mission immédiate de les mettre en confiance. Je leur ai aussi demandé d’être connectés et de mettre leur ego au service du groupe. »

« Ne rien lâcher, jusqu’au bout »

Mauricio Reggiardo en a profité pour livrer quelques-uns de ses principes. « Ce qui est non négociable, c’est la qualité de la défense ; tout, ou presque part de là. Un autre point fort c’est que je tiens à ce que ceux qui vont finir le match aient pleine conscience de l’importance du money time. Ne rien lâcher, jusqu’au bout… Sur les quelques matchs que j’ai vus à la télé, je pense que les joueurs provençaux avaient les moyens de le faire. Je tiens à ce qu’ils le fassent ! Il faut que les joueurs comprennent ce qu’on attend d’eux et qu’ils n’hésitent pas à ajouter un supplément d’âme. »

« Mettre l’adversaire sous pression »

Lorsqu’on lui parle des fautes commises et du fait que Provence Rugby soit en tête des clubs les plus avertis Mauricio Reggiardo pense qu’il est important d’identifier l’arbitre et d’analyser la façon qu’il a d’arbitrer. « En analysant l’arbitrage, en écoutant l’arbitre et ses consignes, je pense que l’on peut éviter 50% des fautes enregistrées depuis le début de la saison. » Face à Mont-de-Marsan, on le sait, la pression émotionnelle sera forte. Le coach argentin ne le nie pas : « Mais j’ai déjà vécu ça et j’ai mon idée là-dessus. Pour moi, le principal ce n’est pas à nous d’être sous pression mais c’est à nous de mettre l’adversaire sous pression. » Premières consignes simples, mais importantes. Nul doute que les Noirs auront à cœur de les respecter…

Michel EGEA

Provence-Rugby vs Mont-de-Marsan, à 18 heures, ce vendredi 26 mars, stade Maurice David au Jas de Bouffan, Aix-en-Provence

Le 15 de départ : Mike Corbel (1) Loïck Jammes (2) Mohamed Loukia (3) Julien Le Devedec (4) Damien Lagrange (5) Gregory Annetta (6) Nicolas Mousties (7) Charles Malet (8) Ludovic Radosavljevic (9) Nicolas Bezy

(10) Thibaut Zambelli (11) Theo Belan (12) Charles Brousse (13) Andrej Charlat (14) Florent Massip (15)

Les remplaçants : A. Gontard (16) A. Soave (17) J. Mondoulet (18) T.

Viiga 19 C. Darbo (20) B. Delage (21) J. Burotu (22) Z. Navrozashvili (23).