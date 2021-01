Accueil > Provence > Economie > Un partenariat "gagnant-gagnant" pour les ports de Marseille Fos et de (...)

Une entente de collaboration a été signée le 25 novembre 2020 entre le port de Montréal et celui de Marseille Fos pour une durée de cinq ans. Ce partenariat est l’un des résultats de la mission économique régionale sur la destination Canada, et plus particulièrement sur la province du Québec, portée par la Région Sud et menée par risingSUD, en coordination avec ses partenaires : Provence Promotion, Team Côte d’Azur, Vaucluse Provence Attractivité, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, Euroméditerranée, Capenergies et Eurobiomed.

De nombreux points communs unissent les deux organisations

L’objectif de ce partenariat est de renforcer et enrichir les coopérations et les échanges commerciaux développés depuis plusieurs années entre les deux ports. Les intérêts, valeurs et visions partagés par les deux administrations portuaires ont également guidé la concrétisation de cet accord. De nombreux points communs unissent les deux organisations, notamment la croissance du secteur des conteneurs et les projets d’infrastructures qui y sont rattachés. « L’innovation, la performance, l’excellence environnementale sont les valeurs portées par le port de Marseille Fos. Sur la base de ces trois piliers partagés avec le port de Montréal, nous comptons -avec la signature officielle de cette entente de partenariat- renforcer les nombreux échanges existants entre nos deux autorités portuaires. Consolider nos liens commerciaux évidemment, mais aussi partager nos compétences et échanger nos bonnes pratiques pour une meilleure performance. L’offre de connexion multimodale entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe du port de Marseille Fos est sans nul doute une excellente opportunité pour les acteurs nord-américains de développer leurs affaires et investissements dans la zone euro-méditerranéenne », a déclaré Hervé Martel, Président du directoire du port de Marseille Fos.

La collaboration entre le Québec et la France est un vecteur de progrès

« La collaboration entre le Québec et la France est un vecteur de progrès. (…) Cet accord facilite l’accès réciproque aux marchés français et québécois notamment ceux offerts par les marchés publics. Nous sommes séparés par un océan mais proches par nos valeurs, par notre volonté de coopérer et par la force de nos collaborations. Le secteur maritime ne peut que bénéficier de ces acquis », a précisé pour sa part Michèle Boisvert, Déléguée Générale du Québec en France, Représentante personnelle du Premier Ministre pour la francophonie à l’occasion de la rencontre France-Québec sur les Ports Innovants, le 4 décembre dernier.

Le protocole d’entente met l’accent sur six axes de coopération : 1) Les échanges commerciaux entre les deux organisations ;

2) L’innovation pour construire ensemble les services de demain ;

3) Les affaires publiques par le partage de meilleures pratiques en communication et en relations avec les communautés ;

4) Les technologies de l’information avec une travail sur les enjeux communs ;

5) Le développement durable et la transition énergétique pour une gestion durable des espaces portuaires et une meilleure acceptabilité des projets de développement ;

6) Les partenariats stratégiques de croissance pour favoriser des retombées positives communes.

La feuille de route 2020-2021 de cette entente prévoit notamment :

La participation croisée à des projets internationaux et européens comme la réponse à l’appel à projets H2020 ou encore la participation à Movin’On, le « Davos de la mobilité » à Montréal ; l’organisation de webinaires de promotion et d’échanges de bonnes pratiques courant 2021 sur les démarches SMARTport, avec notamment l’objectif de densifier les flux logistiques entre les deux ports via l’organisation d’une rencontre entre exportateurs et importateurs venant des deux côtés de l’Atlantique afin de faire émerger des opportunités d’affaires. Un premier webinaire réussi a eu lieu le 15 décembre dernier.

Le Canada en région Sud c’est :

32 entreprises canadiennes installées en région Sud (Alithya, Bombardier, CGI, Panaxium, Boralex…) - Principaux secteurs : TIC, Énergie, Santé et Services -Toutes tailles, de la PME au grand groupe - Bonne répartition sur l’ensemble du territoire régional.

À propos du port de Marseille Fos

Acteur majeur du commerce international, le port de Marseille Fos accueille près de 10 000 navires, traite 79 millions de tonnes de marchandises et aménage 10 400 hectares. Il dispose d’espaces et d’infrastructures pour accueillir des activités maritimes, logistiques et industrielles. Il est capable de traiter un panel d’activités important allant de l’import à l’export de marchandises de tous types (hydrocarbures, conteneurs, minerais, produits alimentaires, …). Le port dispose de plateformes logistiques d’envergure accueillant des acteurs internationaux qui alimentent les marchés français et européens. Les activités industrielles telles que le raffinage, la sidérurgie, ou encore l’industrie chimique et la réparation navale avec notamment la “forme 10” troisième plus grande du monde, constituent aussi l’écosystème portuaire. Le port de Marseille Fos répond également aux standards internationaux requis pour les activités de passagers, croisière et ferries. Le port de Marseille Fos place l’excellence environnementale au cœur de sa stratégie. Il mise sur une croissance économique durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. Il agit pour réduire considérablement l’impact des activités maritimes sur la qualité de l’air par la connexion électrique des navires à quai ou l’avitaillement au GNL.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l’Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l’offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L’APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d’interprétation portuaire. L’APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d’entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l’implication, la coopération et la transparence. L’activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l’ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de risingSUD

risingSUD est l’agence de développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a été fondée en 2014 par la Région, l’Etat, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, la Banque des Territoires et Bpifrance. risingSUD est la réponse à la politique économique régionale fondée sur la croissance des entreprises et la création d’emplois. Sa feuille de route est claire : « bras armé » de la Région sur les 8 filières d’excellence portées par les Opérations d’Intérêt Régional, elle mobilise son expertise et place l’innovation au cœur de son action au service du développement et de la transformation des filières. L’agence a pour missions d’accélérer les entreprises et faire grandir les territoires. Elle fédère un écosystème d’acteurs pour accompagner les projets d’entreprises.

