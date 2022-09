Un programme commun d’actions pour la CCI Aix-Marseille Provence et la French Tech Aix-Marseille

Accueil > Aix Marseille > Tech > Un programme commun d’actions pour la CCI Aix-Marseille Provence et la (...)

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Julie Davico-Pahin, Présidente de la French Tech Aix-Marseille Région Sud ont signé une convention de partenariat qui acte leur collaboration sur de nombreux projets au bénéfice des entreprises et startups du territoire.

Julie Davico-Pahin et Jean-Luc Chauvin viennent de signer une convention de partenariat

Développer la tech sur le territoire

Hébergée au sein du Palais de la Bourse, la French Tech Aix-Marseille Région Sud est au cœur de l’écosystème d’innovation du territoire. Ainsi, ses équipes interviendront par exemple dans le programme d’animation du riality lab, mais également à l’occasion d’événements organisés par la Chambre pour faire la promotion des usages innovants et de la digitalisation au plus près des entreprises. En parallèle, la CCIAMP apportera son soutien à la French Tech Aix-Marseille Région Sud notamment pour lui permettre de faire rayonner son action et d’exporter le concept du « Grand Bain » sur le territoire africain via sa connaissance des réseaux entrepreneuriaux.

La French Tech Aix-Marseille Région Sud sera aussi un contributeur actif de la 4e édition du Smart Port Challenge, organisé par le French Smart Port in Med, initiative commune du Grand Port Maritime de Marseille, de la CCIAMP et d’Aix-Marseille Université (AMU), en relayant les défis d’innovation auprès de son écosystème, en sourçant les candidats et en participant au jury.

Enfin, des membres du réseau de la French Tech Aix-Marseille Région Sud seront mobilisés pour transmettre leurs expertises dans le cadre de formations numériques de l’École Pratique ou pour animer des masterclass proposées par l’école de la Chambre. L’association sourcera par ailleurs les besoins d’apprentissage de ses membres, afin d’identifier les entreprises susceptibles d’accueillir des apprentis de la filière Numérique de l’école, afin de contribuer ainsi à former les jeunes talents dont le territoire a besoin.

Financement de l’innovation

La CCIAMP, via sa filiale CCI Conseil et Finance, et la French Tech Aix-Marseille Région Sud vont conjuguer leurs expertises pour accompagner les start-ups de l’écosystème dans leurs opérations de haut de bilan (levée de fonds, cession et acquisition d’entreprises) ou de bas de bilan (trésorerie, créances, financements à court terme) et dans leurs recherches de financements.

Inclusion, mentorat et achat local

Avec cette convention, la French Tech Aix-Marseille Région Sud s’engage à proposer et valoriser auprès de la communauté de startup, les dispositifs vertueux déployés par la CCIAMP :

Le Métropolitain Business Act, le club d’affaires de la Chambre qui favorise le business entre entreprises du territoire métropolitain ;

Tandem - Le Hub du Mentorat, qui met en relation des professionnels expérimentés

(mentors) avec des jeunes professionnels ou futurs entrepreneurs (mentorés) ;

le Cl’Hub des Bouches-du-Rhône, qui favorise l’inclusion de personnes éloignées de

l’emploi.

« Avec cette convention, nous unissons nos expertises et nos réseaux. Faire ensemble, c’est rendre plus lisible et plus visible nos actions en les coordonnant, en agissant en proximité et de plus, en rationalisant les moyens. C’est être davantage à l’écoute des entreprises, connaître leurs besoins et adapter notre offre de services en fonction », explique Jean-Luc Chauvin. « En faisant du riality Lab le lieu totem de la French Tech Aix-Marseille, nous travaillons ensemble pour connecter les PME et les startups innovantes sur des sujets communs aux entrepreneurs. Cette convention permet de dresser des ponts entre les écosystèmes pour accélérer le développement des entreprises et faire profiter du secteur de l’Innovation à tous les acteurs économiques du territoire », précise Julie Davico-Pahin.

La rédaction