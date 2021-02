Un projet ambitieux pour aider les jeunes à devenir entrepreneurs de leur vie

Pour les « décrocheurs », Les études ressemblent souvent à un véritable chemin de croix. Dès 2021, 1 000 élèves, de 16 à 25 ans, seront conviés à intégrer un programme inédit basé sur l’expérience, le jeu et l’interactivité. Le but étant de donner à ces jeunes, sortis du système scolaire traditionnel, l’envie d’apprendre et l’opportunité de jouer un rôle prépondérant dans l’économie hexagonale, voire internationale.

Depuis déjà 3 ans, la Fondation d’entreprise FDJ, mécène du Réseau Étincelle, est devenue un soutien prépondérant de ce projet et n’hésite pas à réaffirmer son engagement en faveur de l’insertion socio-professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi grâce à des ateliers ludiques permettant d’appréhender des notions comme l’économie et le budget.

Pour Sylvain Breuzard, Président du Réseau Étincelle, il ne fait aucun doute que cette collaboration de tous les instants est un formidable tremplin pour des jeunes désireux d’intégrer le secteur économique. « A travers l’animation de ces parcours, nous traduirons ainsi notre ambition commune : aider chaque jeune à devenir entrepreneur de sa vie en lui permettant d’être un acteur économique citoyen responsable & durable », explique-t-il.

Pour ce faire, « Aidons les jeunes à devenir entrepreneurs de leur vie » est segmenté en deux temps forts :

• Une journée de formation prise en charge par le Réseau Étincelle, au cours de laquelle les participants découvriront quatre ateliers aux thématiques complémentaires : « découverte du circuit économique », « le marché en action », « l’État : acteur de la redistribution » et « les finalités de l’entreprise ».

• Un campus annuel organisé à Citéco, autour du thème « Être entrepreneur de sa vie ». Le temps d’une journée, une centaine de participants aura l’opportunité d’approfondir ses connaissances économiques grâce au parcours ludique et pédagogique du musée, mais également de découvrir un lieu patrimonial unique et magique.

Mathieu SELLER

A savoir

Le Réseau Étincelle

Cette organisme a défini dès 2010 sa raison d’être : « transformer le renoncement en motivation et permettre à chaque jeune de devenir entrepreneur de sa vie ». Sa mission : remobiliser les jeunes sans diplôme ou avec de faibles qualifications en partant de leurs passions et participer au rapprochement entre le monde de la jeunesse et celui de l’entreprise en animant des parcours de formation au cœur de partenaires mécènes. Depuis 10 ans, le Réseau, qui se déploie sur le territoire de 8 régions, a permis à plus de 2.500 jeunes de révéler leurs talents en partant de ce qui les anime, et de réseauter en multipliant les interactions avec les collaborateurs et les dirigeants de nos entreprises mécènes.

La Fondation FDJ pour l’égalité des chances

Créée en 1993, la Fondation d’entreprise FDJ agit en faveur de l’égalité des chances. Elle soutient des associations utilisant le jeu comme levier d’intégration et d’innovation sociale pour l’éducation et l’insertion de publics fragiles, en situation de handicap, de précarité ou d’isolement. Avec un budget de 18 millions d’euros sur la période 2018-2022, la Fondation FDJ accompagne une centaine de projets par an sur tout le territoire.