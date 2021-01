Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Un protocole pour un spectacle avec du public testé à Cannes ?

© Festival Primavera Sound Covid

Le 12 décembre, à Barcelone, un concert a bien eu lieu… avec du public. Pour l’occasion, un protocole strict a été testé et pourrait laisser espérer une réouverture des salles de spectacle. Ainsi, 500 personnes ont occupé une salle de 900 personnes, lors du festival Primavera Sound. Toutes ont été dans l’obligation de se soumettre à un test antigénique, à porter un masque FFP2. Lors de l’événement, une organisation spécifique a été mise en place permettant d’éviter les files d’attente, que ce soit pour entrer ou aller aux toilettes. Il est en revanche important de noter qu’aucune obligation de distanciation physique n’a été en vigueur. Bien évidemment, des tests PCR ont été effectués, une semaine après le rendez-vous, sur la totalité des « heureux élus ». Résultat : aucune contamination !

Cannes se porte volontaire pour un test dès maintenant

Cette expérimentation est sans conteste un pas en avant vers une possible réouverture des salles. D’ailleurs, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot a porté une attention toute particulière à cette expérimentation et avoue envisager une labellisation des lieux mettant en place des mesures d’accueil strictes. Plus loin encore, on parle de tests, en France, avant cet été. Il n’en fallait pas plus à David Lisnard, le maire de Cannes, pour se porter volontaire à un essai grandeur nature. Sans tarder, Sophie Mouysset, directrice de cabinet adjointe de l’édile, a adressé un tweet à la Ministre en proposant Le Palais des festivals. Affaire à suivre de très près.