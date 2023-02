Un vol humanitaire de la Fondation CMA CGM quittera la France pour la Turquie ce dimanche 12 février

Accueil > Aix Marseille > Société > Un vol humanitaire de la Fondation CMA CGM quittera la France pour la (...)

À la suite du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, et dans le cadre des efforts de solidarité français et internationaux, la Fondation CMA CGM mobilise l’expertise logistique du Groupe CMA CGM pour venir en aide aux populations sinistrées.

Un avion A330-200F de CMA CGM AIR CARGO, décollera dimanche de Paris-CDG vers l’aéroport turc de Gaziantep afin d’assurer le transport d’un hôpital de campagne déployé par la Sécurité Civile française © Fondation CMA CGM

Un avion A330-200F de CMA CGM AIR CARGO, mis à disposition à titre gracieux, décollera dimanche de Paris-CDG vers l’aéroport turc de Gaziantep afin d’assurer le transport d’un hôpital de campagne déployé par la Sécurité Civile française. Cette nouvelle opération d’aide d’urgence sera réalisée dans le cadre du partenariat entre la Fondation CMA CGM et le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

D’autre part, la Fondation CMA CGM prépare sa contribution à une opération humanitaire destinée aux populations touchées par le séisme en Syrie, en lien avec les organisations non gouvernementales et avec les Nations unies.

À propos de la Fondation CMA CGM

Présidée par Tanya Saadé Zeenny, la Fondation CMA CGM a soutenu depuis sa création en 2005 plus de 350 projets, venant ainsi en aide à plusieurs dizaines de milliers d’enfants. Elle s’engage en priorité en faveur de « l’éducation pour tous » et de l’égalité des chances pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de trouver sa place dans le monde de demain. Elle agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence. Pour cela, elle mobilise l’expertise maritime et logistique du Groupe CMA CGM et achemine partout dans le monde du matériel humanitaire à travers son opération Conteneurs d’Espoir.