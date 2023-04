Marseille. Une bâche géante sur la façade de l’Hôtel du département 13 pour la commémoration du génocide arménien

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Une bâche géante sur la façade de l’Hôtel du département 13 pour la (...)

A l’initiative de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence, la façade sud de l’Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône arbore une bâche géante en mémoire des 1,5 million d’Arméniens tués ou déportés lors du génocide perpétré par les Turcs en avril 1915. Chaque année, le Département commémore cet événement tragique pour notamment perpétuer le devoir de mémoire auprès des jeunes provençaux et lutter contre le négationnisme.

Une bâche géante en mémoire des 1,5 million d’Arméniens tués ou déportés a été déployée sur la façade sud de l’Hôtel du Département 13 ©DépartementBdR

Cérémonie de la comémoration du génocide arménien ©DépartementBdR

Le visuel a été dévoilé lors d’une cérémonie en présence de Madeleine Proshyan, Consule générale d’Arménie à Marseille, d’Aurore Bruna, Azad Balalas-Kazandjian et Julien Harounyan, co-présidents du Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France-Sud, des membres de la communauté arménienne et des élus du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

« Depuis quelques années, l’agression turco-azéri au Karabagh nous rappelle les heures les plus sombres de l’Histoire. Les Arméniens ont énormément souffert il y a plus d’un siècle, et ils continuent à souffrir aujourd’hui. Le Département sera toujours à leurs côtés. Cette agression doit cesser, et je continuerai à me battre en ce sens », a déclaré Martine Vassal.

En 2020 et 2022, Martine Vassal avait d’ailleurs présenté en ce sens deux motions de soutien au peuple arménien votées à l’unanimité par les conseils départemental et métropolitain. « Le devoir de mémoire, c’est aussi un devoir de vigilance. Nous devons nous souvenir du passé et en tirer les leçons », a-t-elle conclu.