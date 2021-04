Une manifestation pour Sarah Halimi à Marseille ce dimanche 25 avril à 14 heures

Accueil > Aix Marseille > Société > Une manifestation pour Sarah Halimi à Marseille ce dimanche 25 avril à 14 (...)

Photo archives Destimed/RP

Un événement en réaction à la décision de la Cour de cassation du 14 avril dernier. La plus haute instance judiciaire du pays a entériné le caractère antisémite du crime mais confirmé l’impossibilité de traduire en justice le meurtrier, compte-tenu de l’abolition de son discernement lors des faits. Un verdict qui a suscité beaucoup d’émotion dans tout le pays dont à Marseille.

Le flyer de la manifestation est caractérisé par une image de Sarah Halimi en Marianne, arborant sur son visage le drapeau français. Une image sous-titrée : "Harcelée. Assassinée. Défenestrée". L’appel à manifester a été repris par de nombreux maires dans toute la France. A Marseille la marche "non silencieuse" prévue ce dimanche à 14 heures est organisée par le Crif Marseille-Provence, le Consistoire israélite de Marseille et Le Fonds Social Juif Unifié (FSJU). Bruno Benjamin de citer : « Elie Wiesel disait : "On doit toujours prendre partie, la neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime" ».

Patricia MAILLÉ-CAIRE