Une nouvelle campagne pour la Région : ’Le soleil se lève au Sud’

Accueil > Provence > Economie > Une nouvelle campagne pour la Région : ’Le soleil se lève au (...)

« Je suis un optimiste de combat »

Renaud Muselier d’acteurs clés du territoire a lancé la campagne d’attractivité de la Région Sud et sa signature de marque :" Le soleil se lève au Sud" ©Claude Almodovar

Tant qu’à bousculer la réalité du système solaire il fallait aussi que le lancement de la campagne soit raccord. Pas d’amphi avec scène qui surplombe la salle mais une agora où les « pépites » régionales ont pu s’exprimer et vanter la région Sud. Alain Mistre, président de l’Union maritime Marseille-Fos évoque « l’avance de la région en matière d’électrification des quais pour éviter la pollution des bateaux à Marseille. Le transport multimodal à Fos avec les barges ou le train qui limitent le nombre de camions ». La Colonel Anne-Laure Michel, commandant de la base aérienne 125 d’Istres affiche avec fierté « la plus grande base de France avec ses 5 000 hommes et qui accueillera bientôt la plus grande flotte européenne de transports stratégiques ». Dominique Bluzet, directeur de plusieurs théâtres à Aix-en-Provence et Marseille, vante pour sa part « une région rare. Le Sud cela veut dire solaire, nous sommes la plus vaste région culturelle d’Europe ». Après une somme de cocoricos sudistes restait à Renaud Muselier de montrer que la Région ouvrait la voie et donnait de la voix pour soutenir le monde économique et culturel :« Je suis un optimiste de combat. La Région est là pour vous accompagner. Nous avons des savoirs faire, il faut le faire savoir, c’est le rôle de cette campagne ».

À bas Paca, place au Sud

Pour Renaud Muselier "La marque Sud parle à tout le monde, les touristes comme les industriels" © Claude Almodovar

Ne parlez plus à Renaud Muselier de la région Paca, cela lui donne de l’urticaire. « Quand j’étais allé au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, on voyait sur le salon "Paca France" cela ne voulait rien dire pour un Américain ou un Japonais ». Le président veut donc communiquer sur La Région Sud ou le nom officiel Provence-Alpes-Côte-D’azur. « La marque Sud parle à tout le monde, les touristes comme les industriels » ajoute Renaud Muselier. Après, poursuit-il : « On a tous besoin du Sud et "le soleil se lève au Sud" quelle autre déclinaison pour la prochaine campagne ? Ne proposez pas "Le soleil se couche au Sud" elle ne sera pas retenue ! »

Reportage Joël BARCY