Virtual Nautic. Les 12 et 13 mars 2021, cap sur le premier salon nautique de l’année en Europe

Accueil > Provence > Economie > Virtual Nautic. Les 12 et 13 mars 2021, cap sur le premier salon nautique (...)

Alors que la crise sanitaire bouscule vies personnelles et professionnelles, la Fédération des Industries Nautiques (FIN) lance Virtual Nautic, un nouveau rendez-vous pour la communauté nautique. Cet événement, qui se déroulera les 12 et 13 mars, a pour ambition d’être le plus grand salon virtuel jamais organisé en France et en Europe, en offrant aux 30 000 visiteurs attendus une expérience unique autour de 150 exposants, professionnels du nautisme et du tourisme, maritime ou fluvial.

Rendez-vous avec votre avatar au salon Virtual Nautic

Virtual Nautic, c’est également une trentaine de destinations qui vont exposer leurs offres touristiques nautiques, maritimes comme fluviales. De la Méditerranée jusqu’aux rives de la mer du Nord, des fleuves, des lacs, des rivières jusqu’en mer des Caraïbes, Virtual Nautic,s’adresse à celles et ceux qui sont à la recherche d’une destination cet été. Des envies de slow tourisme ? de farniente aquatique ? de glisse ? de vent ? de pleine nature ? chacun pourra trouver son Éden en rencontrant des professionnels du tourisme dans le Hall 1 de Virtual Nautic.

Cap sur la Méditerranée

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rendez-vous sur le stand de la Région Sud, pour préparer vos sorties dans une forme olympique. En 2024, la Région accueillera les épreuves de voile des Jeux Olympiques. « Première région d’Europe pour sa capacité d’accueil des bateaux de plaisance, avec ses 1 000 km de côtes et ses ports maritimes respectueux de l’environnement, elle offre les meilleures conditions pour recevoir ces épreuves. » Une occasion de célébrer Marseille, capitale de la Voile olympique. Jeter l’ancre en Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est aussi l’occasion de parcourir 1 000 km de littoral et de bénéficier de 300 jours de soleil par an. Classée 1ère destination nautique, la région est réputée pour l’accueil de la plaisance, avec ses 147 ports, mais aussi pour la plongée sous-marine.

Au sein de son stand virtuel, la Région Sud présentera son identité autour d’une grande thématique : "La Région Sud, terre du nautisme et d’accueil des JO 2024". 3 marqueurs forts au cœur du stand de la Région Sud Le sport : JO 2024 : la Région Sud accueillera le plus d’épreuves olympiques et paralympiques en dehors de Paris, dont l’intégralité des épreuves de Voile Olympique qui se dérouleront à Marseille (soit 10 séries olympiques).

Le Plan Voile et Nautisme.

Les sportifs de la Team Région Sud. L’environnement Le plan climat : Ports propres, zéro déchets plastique en méditerranée.

Charte des ports de plaisance.

Protection de la biodiversité marine Le tourisme Attractivité touristique : valoriser les activités liées au tourisme et l’offre d’hébergement. Un challenge en partenariat avec Virtual Regatta A édition exceptionnelle, contenu exceptionnel : la Région Sud, en partenariat avec Virtual Regatta, la référence des jeux virtuels de navigation, vous propose de régater sur le plan d’eau de Marseille, sur 49er, qui sera au programme des séries olympiques, pour un avant-gout des jeux ! Le départ de la course sera donné à 12h30, vendredi 12 mars. Elle durera jusqu’au lendemain, 17h30. Les gagnants seront désignés par les 5 meilleurs temps des 5 courses consécutives et pourront remporter 5 stages de voile en Région Sud.

La Corse

Rendez-vous sur le stand de la Corse. Pour (re)découvrir la Corse maritime en famille, entre amis ou de choisir une escapade à la journée, vous pouvez rencontrer des professionnels de la location pour des vacances à la carte sur plus de 1 000 km de côtes aux paysages époustouflants.

Occitanie

Le stand de l’Occitanie est une promesse de vacances réussies et riches en sensations nautiques, maritimes comme fluviales. Vous voulez explorer les fonds marins à Banyuls, vous prélasser sur la plage du Racou à Argelès-sur-Mer, visiter un atelier d’artiste à Collioure au cœur de la côte catalane, pêcher sur le lac marin de Port-Barcarès, vous initier à la voile en famille sur la côte languedocienne, admirer l’architecture atypique de la Grande Motte ou le passé romain de Narbonne, faire la fête au Cap d’Agde, vous initier au kite surf à Leucate, accoster au Grau du Roi-Port Camargue, premier port de plaisance d’Europe...? L’Occitanie, c’est faire le choix de 220 km de rivages, un parc naturel marin de 4 000 km², 30 stations balnéaires, 70 ports de plaisance, 4 ports de commerce et le Canal du Midi qui relie Toulouse à la Méditerranée.

Cap au centre des terres

Bourgogne Franche-Comté

La Bourgogne Franche-Comté, pour vous laisser aller au plaisir de l’itinérance au fil de l’eau douce. Avec plus de 300 km de voies navigables, la Bourgogne Franche-Comté permet de conjuguer tourisme fluvial et découverte patrimoniale exceptionnelle. Rendez-vous dans le Hall 1 du salon pour aller à la rencontre de l’Office de Tourisme Val de Gray, de Saône-Doubs-Bresse Tourisme et de l’Office du Tourisme Chablis Cure Yonne et Tonnerrois.

Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne, pour une expérience fluvestre francilienne. Nichée au sein de l’espace fluvial de Virtual Nautic, la Seine-et-Marne arborera les couleurs franciliennes pour proposer son offre touristique « douce ». Coulommiers Pays de Brie, Melun Val-de-Seine ou encore Mandre et Gondoire... Découvrir la croisière fluviale à quelques kilomètres de Paris entre amis ou en famille. Le réseau fluvial seine-et-marnais est dense et varié. Long de 330 kilomètres, il comprend un fleuve : la Seine (95 km) ; deux rivières : la Marne (88 km) et l’Yonne (16 km) ; et deux canaux : le Loing (53 km) et l’Ourcq (110 km).

Cap sur l’Atlantique, la Manche et la mer du Nord

Bretagne

Le stand de la Bretagne pour un tourisme fait d’armor et de diversité. La Bretagne, terre maritime par essence, possède le plus long littoral maritime (2 800 km) et près d’un millier d’îles et d’îlots. Elle invite à l’aventure, aux escapades au goût marin nez au vent. Et passez par le stand Auray Quiberon Terre Atlantique pour parfaire l’aventure bretonne. Grâce à un partenariat avec l’Office du Tourisme de la baie de Quiberon la sublime, retrouvez les professionnels des écoles de croisière ou de voile, comme Boomari, Société Nautique de la Trinité-sur-Mer, ou Alternative Sailing dans le Hall 1 de Virtual Nautic.

Normandie

Le stand de la Normandie a plus d’un atout dans la Manche pour des vacances iodées. La Normandie, c’est l’assurance d’aller à la rencontre d’un paysage côtier d’un intérêt patrimonial, historique et touristique d’ampleur internationale, bordé par l’une des mers les plus fréquentées du globe et possédant l’un des plus importants complexes portuaires d’Europe. Des écoles de voile, de croisière, des activités nautiques littorales, ou des ports de plaisance comme ceux de Chantereyne, Caen-Ouistreham et Dives-Cabourg-Houlgate ou la communauté de communes de Granville Terre & Mer.... La Normandie maritime dévoilera ses atouts et ses offres touristiques au sein du Hall 1 de Virtual Nautic.

Martinique

Rendez-vous sur le stand de la Martinique pour un avant-goût de mer des Caraïbes. Embarquez sur Virtual Nautic pour y découvrir l’une des nombreuses croisières proposées un peu partout sur l’île. En catamaran, en voilier ou en moteur, la Martinique offre de nombreux spots et de multiples excursions permettant de rejoindre les nombreux îlets situés tout autour de l’île ! Amateurs de sensations fortes, la plongée sous-marine y est reine ; de glisse, tentez l’aventure kite ; d’observation de la faune, essayez le kayak... Les 350 km de côtes se prêtent à tous les plaisirs.

Hauts-de-France

Les Hauts-de-France c’est la découverte d’un littoral riche en paysages uniques. La région Hauts-de-France sera présente avec 3 de ses partenaires : le Comité Régional du Tourisme et des Congrès pour la valorisation du littoral, la ligue de voile des Hauts-de-France pour la découverte du sport nautique et la Société du Canal Seine Nord pour la présentation du projet de Canal Seine Nord. Entre Bruxelles, Rouen et Paris, les Hauts-de-France déroulent 200 km de plages immenses, 1 000 km de voies navigables, et la baie de Somme, classée parmi les plus belles au monde, qui est aujourd’hui Parc Naturel Régional. Tant d’atouts uniques à préserver.

Ces grands espaces naturels offrent une multitude d’activités, sportives ou contemplatives, pour petits et grands : voguer en pirogue pour s’approcher de la plus grande colonie de phoques d’Europe, s’initier au kayak de mer, partir de Belgique et pagayer en canoë sur les traces de Stevenson, participer aux rencontres internationales de cerfs-volants à Berck, défier les côtes anglaises depuis le sentier des douaniers, visiter Lille en paddle sur la Deûle, trouver les sources du canal de l’Ourcq et descendre vers Paris. À Amiens, même les expositions d’art contemporain se visitent en barque entre le dédale d’îles des Hortillonnages...

Émilie BALLARD

Rendez-vous dans le Hall 1 de Virtual Nautic les 12 et 13 mars. Inscrivez-vous sur : virtualnautic.com