Europe. Provence-Alpes-Côte d’Azur seule région française saluée pour sa vision entrepreneuriale durant la crise

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France (Photo Destimed/PM)

Profondément touchées par la crise, les régions lauréates du Prix des « Régions européennes entreprenantes 2021 », ont démontré une capacité remarquable pour réorienter leur développement économique depuis 1 an. Décerné par le Comité européen des régions, ce label d’excellence est attribué aux territoires qui ont fait preuve d’une vision entrepreneuriale exceptionnelle et d’une stratégie de croissance intelligente, tenant compte de défis sociétaux plus larges. Cette édition fusionnée 2021-22 était centrée autour du thème « Entrepreneuriat pour une reprise durable ».

L’entreprenariat clé de voute de la bonne santé économique

« Je félicite toutes les régions primées et leurs dirigeants politiques pour leurs stratégies entrepreneuriales audacieuses et tournées vers demain. La pandémie a mis en évidence la nécessité de repenser les business models, réévaluer l’impact des pratiques économiques et reconsidérer la résilience des chaînes d’approvisionnement. Nous devons continuer à soutenir nos entreprises, ce sont les moteurs de la croissance et nos principaux employeurs », a déclaré en ouverture de la cérémonie, le président du CDR, Apostolos Tzitzikostas. Aucun doute, pour Michael Murphy, président de la Commission de politique économique du CDR, l’entreprenariat est l’une des clés de voute de la bonne santé économique. « Les régions et les villes habitées par des entrepreneurs ont de meilleures chances de surmonter les crises et de prospérer dans un monde en évolution rapide. Nous devons les soutenir dans leur volonté de créer des environnements économiques et sociaux propices à l’activité », poursuit Michael Murphy.

Ce prix étant le fruit de l’étroite collaboration du CDR avec la Commission européenne et le Parlement, Hubert Gambs, directeur adjoint de la DG GROW, et Eva Maydell, députée européenne, se sont joints à la cérémonie pour féliciter les gagnants. « Durant cette crise de Covid-19, nous avons été témoins de l’agilité, de la résilience et de l’esprit d’entreprise de nombreuses régions. Je suis convaincu que nos territoires entrepreneurials seront le moteur de la reprise économique de l’Europe. Nous devons les épauler avec des investissements et des ressources et nous ne pouvons pas répéter de vieilles erreurs. En effet, l’argent que nous dépensons doit aller dans des régions qui sont prêtes à se réinventer conformément aux objectifs sociaux et environnementaux de notre société », explique l’élue européenne.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur seul territoire français récompensé

Parmi les six régions récompensées, la France n’était pas en reste, fièrement représentée par la Région Sud. Ce prix prestigieux vient souligner une stratégie PME qui s’inscrit dans un plan de développement plus large qui vise à renforcer « l’ADN-entrepreneurial », autour d’un modèle de reprise durable. La région a été durement touchée par le ralentissement actuel du tourisme et elle s’attend à être fortement impactée par le changement climatique. Dans ce contexte difficile, les autorités réinventent les cycles économiques locaux et capitalisent davantage sur un écosystème de start-up dynamique et ses PME de haute technologie. La forte intégration régionale de la Région Sud, en particulier ses liens avec la zone méditerranéenne, ont un fort potentiel pour engendrer des effets multiplicateurs dans les territoires connectés, notamment via une transition verte en pleine expansion.

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Régions de France, ne cachait pas sa satisfaction à l’annonce de cette récompense. « C’est un grand honneur de recevoir ce prix aujourd’hui. Être la seule région française récompensée, et parmi seulement six en Europe, prouve à quel point nous sommes innovants, dynamiques et entreprenants. Depuis mars 2020, nous avons tout mis en œuvre pour travailler aux côtés de nos partenaires pour les aider à traverser cette crise historique. Ce prix est le résultat d’un travail coordonné avec les institutions européennes et la Commission européenne en particulier, qui a fait le bon choix en donnant le pouvoir aux régions de mettre en œuvre le plan de relance européen », conclut le représentant tricolore.

