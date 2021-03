Accueil > Ailleurs > Sciences > Une vente aux enchères exceptionnelle 100% au profit de l’océan

Le catalogue des objets proposés est d’ores et déjà large et hétéroclite. Antiquités marines, objets sportifs cultes et expériences inédites… la Fondation Pure Océan et ses ambassadeurs mettent en vente 20 lots hors du commun pour lever des fonds pour la recherche scientifique océanique et mobiliser pour la protection des écosystèmes marins. Pour David Sussmann, président fondateur de Pure Océan, c’est une occasion unique de partager une passion commune. « En faisant l’acquisition de ces expériences extraordinaires et de ces objets mythiques, vous vivez intensément l’Océan tout en soutenant la recherche scientifique pour sa protection. Une manière inédite de s’engager pour une belle cause », explique-t-il.

La toute première vente aux enchères caritative pour l’Océan

« Experience the Ocean » se déroulera 100% en ligne, sous l’égide gracieuse de la Maison R&C. Vous pourrez y retrouver des lots, avec une mise à prix comprise entre 60 et 2 000 euros, et mis aux enchères sur Drouot Digital du dimanche 21 mars au dimanche 28 mars 2021. La totalité des fonds récoltés sera reversée à la Fondation pour financer la recherche scientifique pour la protection de l’Océan à travers des projets innovants et ambitieux, sélectionnés par le Comité Scientifique de la fondation. Ce dernier regroupe d’éminents chercheurs tels que Françoise Gaill et Gilles Bœuf. D’ailleurs quatre nouveaux projets ont déjà été sélectionnés pour 2021 :

• #HiddenSecret - Mer Egée : hotspots de biodiversité à protéger !

• #PlasticImpacts - Alerte aux microplastiques ! Faune & humains, quels impacts pour la santé ?

• #NitrogenFixation - Surchauffe dans l’Océan indien, quel rôle pour l’Azote ?

• #FloatingReef - Une bouée-récif bio-inspirée pour un mouillage protecteur de la biodiversité

Des lots divers mais tous en rapport avec l’Océan

Parmi les lots disponibles, les passionnés retrouveront les objets, tous en lien avec l’océan, offerts gracieusement par des sportifs, artistes, antiquaires de marine, protecteurs de l’océan. Parmi le catalogue, on retrouve :

• Une demi-journée en apnée avec Arnaud Jerald, prix de départ : 2 000€

• Une lithographie de Vasarely, prix de départ : 600 euros

• Une journée découverte du canoé avec Denis Gargaud : prix de départ : 2 000€

• Le ciré du navigateur Jean-Pierre Dick : prix de départ : 400€…

Rendez-vous donc, en ligne sur ce lien , entre le 21 au 28 mars, pour une plongée dans l’univers de l’Océan.

