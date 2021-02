Up2it apporte un soutien à Soleil Bleu Azur qui réalise les rêves des enfants malades

Soleil Bleu Azur, portée par sa présidente Isabelle Ciarlone, intervient depuis de nombreuses années dans les hôpitaux des Bouches-du-Rhône pour réaliser les rêves des enfants malades et améliorer leur quotidien au sein des services de soins. Up2it a tenu à témoigner à l’Association et à tous ses bénévoles, « son admiration et son soutien indéfectible afin d’apporter du bonheur aux enfants atteints de maladies graves. »

« Nous sommes heureux d’apporter une contribution financière à cette belle association, chère à notre cœur. Isabelle Ciarlone et ses équipes font un travail remarquable et nous serons à leur côté pour les aider dans leurs tâches », déclare Sébastien Frapolli, Président fondateur d’Up2it .

A propos de Soleil Bleu Azur

Soleil Bleu Azur est une association à but non lucratif, elle a été créée par Isabelle Ciarlone et toute son équipe, forte de ses 15 ans d’expériences elle est reconnue dans le milieu associatif pour son dévouement auprès des enfants malades. L’association a pour objectif d’exaucer le rêve des enfants et adolescents atteints de pathologies graves, de les accompagner et de soutenir leurs parents. Les enfants malades ont besoin de s’échapper psychologiquement pour trouver la force de se battre et d’oublier la maladie.

La réalisation de leurs souhaits les aide à retrouver confiance et espérance. Elle intervient aussi auprès des enfants défavorisés, et a pour objet l’organisation d’actions humanitaires. « Le Soleil est associé au Bleu Azur, la couleur du ciel, deux éléments essentiels à la Vie. Offrir de la joie, du bonheur est de l’espérance aux enfants malades et à leur entourage tel est le sens de nos actions », souligne l’association