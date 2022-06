Urgent : Marseille. Lune petit griffon de 12 ans est orpheline et a besoin d’être accueillie juste pour 6 mois par des bénévoles avec un jardin

Accueil > Aix Marseille > Société > Urgent : Marseille. Lune petit griffon de 12 ans est orpheline et a (...)

Lune vient de perdre son papa. Une relation fusionnelle, enveloppée d’amour et de tendresse, a jalonné leur vie. Cette petite femelle griffon de 12 ans est calme et douce.

Lune est un petit griffon femelle de 12 ans, très calme et douce © E.B.

Emmanuelle, la fille du propriétaire de Lune souhaite la récupérer mais elle vit dans un appartement et cherche une maison à la campagne pour apporter le meilleur à cette petite chienne. Il faut un peu de temps et pour cela une personne qui a un petit jardin et qui a envie de donner de l’amour à Lune, qui a perdu l’être qui comptait le plus au monde pour elle, pourrait servir de transition durant cette recherche.

Pour contribuer quelques temps durant au bonheur de Lune -

Contact : barrete@hotmail.fr