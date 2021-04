Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Var : Brignoles révolutionne le covoiturage

L’Agglomération Provence Verte a lancé des lignes de covoiturage instantanées et sans réservation. Gratuit pour le passager, ce service peut rapporter jusqu’à 20€ par mois au conducteur. En transportant des passagers, les chauffeurs contribuent à réduire la pollution et le nombre de voitures sur la route. Il est donc logique qu’ils soient récompensés à chaque trajet (0,50 €), pour la mise à disposition des sièges libres, ainsi que 1 € par passager véhiculé. Des lignes relieront les villes de Cotignac, Carcès, Montfort, Le Val et Brignoles. D’autres seront ouvertes si l’expérimentation est concluante. Didier Brémond, président de l’Agglomération Provence Verte, approfondie cette initiative

©Capture d’écran Covoit’ici

Comment est née cette idée de covoiturage ?

Didier Brémond : Avec la création de Covoit’Ici, l’Agglomération Provence Verte finance un outil novateur de mobilité. L’idée est plutôt de faire descendre les gens de voiture, car on se rend compte qu’il y a de plus en plus de difficultés de mobilité. C’est le concept que nous souhaitons mettre en place et développer sur cette portion du territoire.

Imaginer une politique de transport innovante

Quels sont les objectifs de cet outil ?

Les buts sont multiples. Nous voulons réduire la pollution liée aux transports, permettre aux personnes sans permis ou sans voiture de se déplacer en toute liberté, renforcer les liens sociaux, ainsi que l’entraide et la solidarité, et surtout de lutter contre la congestion liée aux trafics routiers. Enfin, il s’agit aussi de proposer une solution économique, puisque les trajets sont offerts aux passagers afin de les inciter à laisser leur voiture au garage et de découvrir un mode de déplacement plus responsable et plus solidaire.

Vous souhaitez donc changer les comportements ?

En limitant le nombre de voitures en circulation et en exploitant les sièges libres, l’Agglomération Provence Verte travaille à la préservation de l’environnement et favorise un cadre de vie agréable pour ses habitants. Dans notre département, notre territoire est l’un des principaux porteur d’emplois. Malgré la crise, nous sommes toujours un peu plus haut que la moyenne départementale, voire régionale, en termes de créations d’emplois.

Avec Ccovoit’Ici, l’Agglomération Provence Verte finance un outil novateur de mobilité ©Presse Agence

La mobilité est un thème incontournable

Cette action s’inscrit-elle dans une démarche plus large ?

Ce service, développé par Ecov, une entreprise de l’Économie sociale et solidaire, est en conformité avec ce que nous souhaitons mettre en place. Cette démarche s’inscrit dans une politique de transport globale à l’échelle d’un territoire qui se développe, créé des emplois. Cette dynamique implique une augmentation de population, du trafic, et oblige à penser aux questions de mobilité. Nous devons imaginer une politique de transport innovante qui incite à réfléchir à une offre différente des grandes métropoles. Nous avons un territoire très large. La mobilité est un thème incontournable.

Vous souhaitez également développer le transport à vélo ?

Nous proposons une subvention de 350€ pour l’achat d’un vélo électrique et de 100€ pour les vélos classiques ! Parallèlement, nous souhaitons créer de plus en plus de pistes cyclables. Encourager l’achat de vélos nous semble important pour les personnes qui habitent en centre-ville. C’est une vraie volonté !

Greg MANDEL