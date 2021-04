Accueil > Aix Marseille > Economie > Var. Élargissement de l’A57 : un chantier sur de bons rails

© Hagay Sobol

Dans les prochaines semaines, le chantier deviendra progressivement visible et l’objectif sera de limiter au minimum son impact sur la circulation et les déplacements. Programmation, phasage et coordination sont des défis quotidiens, pour les équipes de Vinci, afin de relever le challenge d’un chantier au service du territoire.

Avec 120 propriétaires privés identifiés et près de la moitié des accords réalisés à l’amiable, la phase d’acquisition foncière est sur le point d’être bouclée. Dès 2019, les premières déconstructions ont débuté sur les 27 bâtis identifiés, elles devraient s’achever avant l’été. Parallèlement, le dégagement des emprises et le clôturage avancent.

Les déviations de réseaux se succèdent

Il faut reconnaitre que le projet global est colossal. Sur l’intégralité des emprises du chantier d’élargissement, on dénombre près de 130 opérations de déviations de réseaux à effectuer. Électricité, conduite de gaz, eaux ou télécommunications… Les dévoiements ont commencé dès la mi-2017, pour ceux situés sur des terrains communaux. Au total, une trentaine ont déjà été réalisés.

Accélération des audits acoustiques

Plus de 3 000 habitations sont potentiellement concernées par des travaux d’isolation de façades. Depuis début 2020, 3 maîtres d’œuvre effectuent des diagnostics acoustiques dans le but de définir la menuiserie adaptée pour réduire efficacement le bruit dans les logements éligibles. Ces professionnels assurent ensuite le suivi des travaux, au cas par cas. Début 2021, 1 800 prises de contact ont été établis, plus de 820 audits effectués. En tout, un quart des logements éligibles à la protection ont été supervisés. 125 conventions de prise en charge ont été signées et des travaux de remplacement de fenêtres sont effectués dans une vingtaine de logements.

Attribution du marché des travaux généraux

Suite à l’analyse des offres réalisée à l’automne 2020, six filiales de NGE ont été choisies pour l’A57 : Guintoli, Agilis, EHTP, NGE Génie Civil, NGE Fondations et Siorat Chaussées. Le Groupement SETEC-VERDI, intervenant en qualité de maître d’œuvre aux côtés des équipes de la Direction d’Opérations A57, accompagnent par ailleurs VINCI Autoroutes depuis les phases de conception. « Le choix du groupement d’entreprises réalisant les travaux étant désormais connu, nous travaillons actuellement sur les modalités de lancement des travaux », précise Michel Castet, Directeur d’Opérations A57.

Le planning des différentes étapes par secteurs, autrement dit le « phasage » des opérations, est à l’étude pour une avancée rapide et logique. Cette étape est cruciale pour un chantier dont la principale difficulté réside dans son environnement en milieu hyper-urbain, avec une circulation très importante de l’ordre de 110 000 véhicules par jour en moyenne annuelle. « Nous devrons travailler sur différents secteurs de manière simultanée, parfois sur le côté extérieur de l’A57, parfois au niveau du terre-plein central, mais nous maintiendrons à minima 2 voies de circulation dans les 2 sens », rassure Mathilde Froment, Directrice des Opérations Adjointe.

Des solutions mises en place pour éviter les désagréments

Pour y parvenir, une réduction de la largeur des voies et une réduction de la vitesse seront effectifs dès les premiers jours d’ouvrage. De nouvelles études de modélisation prenant en compte les phases de travaux les plus impactantes ont fait apparaître des problématiques de congestion du trafic notamment dans le sens Toulon/Nice. Pour répondre à ces problématiques, différentes hypothèses sont aujourd’hui à l’étude. Le but : réduire au maximum les désagréments pour les usagers et riverains.

Mathieu Seller