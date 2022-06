Var. L’Aéroport International du Castellet ouvert au trafic aérien international pour la saison estivale

Accueil > Provence > Economie > Var. L’Aéroport International du Castellet ouvert au trafic aérien (...)

Aéroport International du Castellet © Morgan Mathurin

A l’occasion du Grand Prix de France de Formule 1 au Circuit Paul Ricard du 21 au 24 juillet et de l’importance du trafic extra-Schengen qui en découlera, l’Aéroport International du Castellet a obtenu une qualification en tant que point de passage frontalier pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022.

Habituellement ouvert au trafic intra-Schengen (pays Européens essentiellement), l’aéroport varois qui a refait sa piste en début d’année, peut accueillir depuis le 1er juin et jusqu’au 31 juillet des avions en provenance et à destination des pays situés hors de l’espace Schengen, notamment des États-Unis et du Royaume-Uni. Une ouverture saisonnière automatique est prévue chaque année sur cette même période.

En plus du Grand Prix de France de Formule 1 et de la saison estivale, l’ouverture du point de passage frontalier (PPF) sera opérationnelle du 22 au 31 octobre 2022 à l’occasion de l’événement des FIA Motorsport Games qui accueillera des participants du monde entier sur le Circuit Paul Ricard.

La rédaction