Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Var : La Maison de l’Emploi en action malgré la crise

Assemblée générale de la MDE de TPM ©Presse Agence

« Parmi les nombreuses missions attribuées à l’association, le travail d’analyse du territoire permet de mieux anticiper les mutations économiques et de répondre aux besoins des acteurs économiques, notamment les entreprises qui constituent le pilier de l’association. Ainsi, la MDE contribue à bâtir la stratégie territoriale en matière d’emploi », explique Jean-Louis Masson.

Le président de la MDE poursuit : « L’accompagnement vers et dans l’emploi est un point central de notre action. L’objectif est de permettre à des personnes rencontrant des difficultés dans leurs démarches de bénéficier d’un accompagnement personnalisé visant la levée des freins et l’intégration durable sur le marché du travail ».

Concrètement, chaque demandeur accompagné bénéficie de l’appui permanent d’un référent de parcours, personne-ressource qui l’accompagne de son entrée dans le PLIE jusqu’à sa sortie du dispositif. En 2020, 883 personnes ont profité de ce dispositif.

Une notion d’emploi et de lutte contre les exclusions

L’association se positionne aussi en tant que guichet unique territorial pour la mise en œuvre et le développement des clauses sociales d’insertion en Provence Méditerranée, dans le cadre des marchés publics. « Ce dispositif permet de développer les achats socialement responsables, en intégrant la notion d’emploi et de lutte contre les exclusions. En 2020, 116 opérations ont généré plus de 160 500 heures d’insertion, soit 85 de l’objectif et concerné 590 demandeurs d’emploi, dont 71 de moins de 40 ans », précise Jean-Louis Masson.

Un dispositif efficace avec des résultats probants

Chaque année, la MDE se mobilise pour mettre en relation la demande et l’offre d’emploi, au cours des divers événements, Job-dating, forums thématiques, visites d’entreprises… Mais aussi ateliers collectifs thématiques afin de faciliter le dynamisme du marché de l’emploi.

En chiffres, cela représente 372 mises en relation dont 23 embauches, 6 rencontres employeurs qui ont débouché sur 41 embauches, 92 ateliers, plus de 2 000 personnes accueillies et près de 180 partenaires et acteurs mobilisés en 2020. A noter l’accompagnement de 25 jeunes créateurs d’entreprises.

Gilles Carvoyeur