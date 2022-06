Var. Voile. Tour de Porquerolles pour la deuxième journée de la Porquerolle’s Classic

Accueil > Sports > Var. Voile. Tour de Porquerolles pour la deuxième journée de la Porquerolle’s (...)

Vent léger d’une dizaine de nœuds, ciel bleu, soleil… Il n’en fallait pas plus pour que la magie opère une nouvelle fois pour cette deuxième journée de la Porquerolle’s Classic. Au programme de ce samedi 11 juin pour les 41 yachts classiques, un classique, un parcours de 13,5 milles autour de l’Île qui a été réduit, faute de vent, aux Mèdes. Après avoir patienté à terre que le vent s’établisse, c’est vers 13 heures que le comité de course a lancé le premier des 3 départs du jour.

C’est parti pour un tour

Porquerolle’s Classic © Gilles Coulon / YCP

Quel spectacle ! Vers 13heures, le comité de course a enfin pu donner le départ du parcours n°1 qui n’est autre que le tour de Porquerolles, en laissant l’île et ses dépendances à bâbord. Ce parcours idéal et incontournable de la Porquerolle’s Classic est également très apprécié des concurrents autant pour la beauté du site que pour la tactique avec des vents qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Toutes voiles dehors, les premiers concurrents ont moins de 3 heures pour réaliser ce parcours de 12,4 milles réduit aux Mèdes. Au retour de la régate, sur les pontons de Porquerolles, tous les équipiers présents avaient des étoiles dans les yeux en refaisant la course. Ce tour a bel et bien tenu toutes ses promesses en offrant un sublime spectacle et des bagarres incroyables dans chacune des catégories. La course du jour a été remportée par Windhover (Époque Marconi), Sagittarius (Classique Marconi) et Chips (Epoque Aurique).

Porquerolle’s Classic © Gilles Coulon / YCP

Lucien Boyer à bord Timia déclare : « Porquerolles, c’est une île magique qui représente pour moi un petit bout de Bretagne en Méditerranée, on y trouve les mêmes lumières, le vent et l’esprit océanique de ses habitants que j’aime beaucoup. On a l’impression d’être dans une des iles bretonnes Hoëdic, Houat…Et surtout il y a une tradition de la voile et du yachting formidable et la Porquerolle’s Classic, c’est probablement le meilleur moment de l’année pour nos vieux bateaux qui ont besoin d’écrins aussi jolis que Porquerolles pour s’exprimer. »

Aujourd’hui dimanche, dernière journée de course de cette édition 2022.

Le départ devrait être donné à 11h. Rendez-vous à 16h30 pour la remise des prix et savoir qui succèdera à Andale (Epoque Marconi), Espar II (Classique Marconi) et Chips (Époque Aurique) au palmarès de la Porquerolle’s Classic.