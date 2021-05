Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Var : la campagne de vaccination en pleine accélération

Plus de 200 000 personnes ont reçu une injection de vaccin, entre le 1er et le 30 avril dans le Var. En comparaison, le total des vaccinations était de 120 000 au mois de mars. Des chiffres qui confirment la montée en puissance du dispositif.

Evence Richard, préfet du Var ©Presse Agence

L’objectif était certes ambitieux, mais il a été tenu ! « Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce succès : personnels de santé, sapeurs-pompiers, militaires, collectivités et bénévoles. Tout au long du mois de mai, cet effort se poursuivra avec l’accueil de nouvelles personnes désormais éligibles. Depuis le week-end dernier, ce sont les plus de 18 ans souffrant de comorbidités. A partir du 15 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans et désormais les présidents et assesseurs des bureaux de vote. Dans l’attente d’une couverture vaccinale optimale et malgré la baisse sensible du taux d’incidence et de positivité, restons prudents et n’oublions pas que les services de réanimation du Var sont toujours saturés », explique Evence Richard, préfet du Var.

Vingt centres de vaccination en action

Pour mailler le territoire, des centres permanents dédiés aux plus de 60 ans sont actifs dans les communes suivantes : Saint-Maximin, Saint-Raphaël, Fayence, La-Londe-les-Maures, Toulon, Brignoles, Draguignan, Fréjus, Hyeres, Grimaud, La Seyne-sur-Mer, La Garde, Luc-en-Provence, Aups et Le Beausset.

D’autres villes bénéficient de la visite du bus de la région Sud, pour la seconde injection des patients convoqués directement par les communes de Saint-Zacharie et Plan d’Aups. A noter que la prise de rendez-vous se fait en ligne, sur la plateforme doctolib.fr ou par téléphone auprès des centres. Seules les personnes qui ont pris un rendez-vous peuvent être vaccinées. Un numéro national, le 0 800 009 110, permet d’être accompagné dans ses démarches.

Des centres de vaccinations dédiés aux personnels des bureaux de vote

Evence Richard reprend : « En vue des prochaines élections départementales et régionales, les personnes mobilisées pour la tenue des bureaux de vote bénéficient de créneaux réservés pour recevoir une première injection. Nous effectuons un recensement par les mairies des citoyens en question, c’est-à-dire les membres des bureaux de vote et agents communaux participants directement à l’organisation. La transmission par les mairies de ces listes nominatives, à la préfecture, doit se faire avant le 21 mai. Cela implique la délivrance d’une attestation individuelle de priorité vaccinale. Cette dernière doit impérativement être présentée pour être vacciné ».

Là encore, les prises de rendez-vous se font obligatoirement sur le site doctolib.fr . Pour bloquer une date, les personnels des bureaux doivent se munir d’un lien et d’un mot de passe, transmis aux maires par un message mail de la préfecture. Outre la carte vitale et une pièce d’identité, les bénéficiaires de la vaccination sont dans l’obligation de présenter l’attestation signée par le maire de la commune.

Gilles CARVOYEUR.

Consultez les arrêtés sur le site de la préfecture : var.gouv.fr