Var : la mobilisation autour des agriculteurs et viticulteurs après le fort épisode de gel

Suite au fort épisode de gel qui a touché le Var dans les nuits du 6 au 8 avril 2021, les températures nocturnes sont descendues jusqu’à -9,4°C, provoquant de forts impacts sur la production agricole, notamment sur le centre du département. Préoccupée par la situation d’urgence des agriculteurs, Valérie Gomez-Bassac, députée du Var, est allée à la rencontre des viticulteurs de la plaine de Pierrefeu-Cuers pour mieux appréhender la situation. A cette occasion, elle était accompagnée par de nombreux élus dont François de Canson, conseiller régional en charge des risques majeurs et président de Méditerranée Porte des Maures et par des représentants du monde syndical dont Max Bauer, président de la Coordination Rurale PACA.

Pour la parlementaire, il s’agissait de constater les répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire : « Je suis en contact auprès des acteurs agricoles et élus du territoire afin de soutenir les demandes d’aides. Les services de la Chambre d’Agriculture du Var procèdent à une première évaluation des dégâts pour disposer d’un bilan consolidé qui ont occasionné des pertes de récoltes significatives. Nous constatons que les professionnels concernés se trouvent dans une situation d’urgence. Et de nombreux agriculteurs n’ont pas les revenus suffisants pour assurer leurs récoltes, le prix des assurances étant trop élevé et les catastrophes successives des dernières années ont fortement affecté les trésoreries. Ces épisodes répétés compromettent les prochaines récoltes. Ces conditions exceptionnelles s’ajoutent à une situation économique difficile en matière agricole, alors que la filière doit bénéficier de tout notre soutien ».

Une action engagée par le gouvernement

Valérie Gomez-Bassac a assuré les personnes présentes du soutien de l’Etat : « Le Gouvernement est attentif à une modernisation du régime des calamités agricoles. A ce titre, je salue l’annonce du déploiement du régime de calamité agricole. Suite au fort épisode de gel, qui est une nouvelle catastrophe pour la viticulture, avec mes collègues députés majoritairement membres du groupe d’études vigne et vin de l’Assemblée nationale, j’ai co-signé une tribune interpellant Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. Nous souhaitions l’activation de tous les outils collectifs existants permettant de diminuer l’impact d’une perte de production, mais une réflexion autour des aides supplémentaires, afin d’éviter que des domaines disparaissent. Je serai attentive aux propositions du rapport de mon collègue, Monsieur le député Frédéric Descrozaille, concernant les assurances récoltes. Je m’engage à relayer les demandes spécifiques des agriculteurs du Var auprès du gouvernement car je reste extrêmement touchée et mobilisée par le désarroi des professionnels rencontrés aujourd’hui ».

Une aide immédiate de la région

Pour sa part, François de Canson a rappelé que la Région avait pris en compte les conséquences des dernières calamités agricoles : « Après une première enveloppe de 500 000€, immédiatement débloquée, la Région a renforcé son dispositif d’aide face à l’étendue des dégâts avec 3 millions d’€ pour les exploitations touchées sur l’ensemble du territoire régional. Ces montants doivent permettre de venir en aide à tous ceux qui ne sont ni concernés par les aides de l’État, ni par les dispositifs d’assurances classiques. Comme en 2017, et comme à chaque fois que les agriculteurs ont dû subir de telles situations, la Région se tient à leurs côtés ».

Il est essentiel de noter que la filière est un élément clé de l’économie régionale, avec pas moins de 20 000 exploitations (38 500 emplois directs et 100 000 emplois indirects), qui font vivre le territoire au quotidien. « Il est vital d’être à leurs côtés pour continuer à faire briller notre agriculture. Depuis 5 ans, l’objectif de la politique agricole de la Région n’a pas été de copier l’Etat ou l’Europe, mais de se concentrer sur 3 objectifs : adapter notre agriculture aux changements rapides qu’elle doit affronter, aider les filières spécifiques à notre région, être très réactif, dans les crises climatiques ou sanitaires qui surviennent. Avec 3 instruments : un budget agricole et hydraulique en constante augmentation depuis 2015, une proximité terrain permanente, un combat que seule la Région peut mener à Paris et à Bruxelles, sur le FEADER », a précisé François de Canson.

Un accompagnement vital pour l’équilibre économique

Durant la crise sanitaire, la Région a mis en place une semaine après le confinement, un plan d’aides spécifiques, à hauteur de 8,5 M€, composé d’un fonds de 5 M€, le tout pour compenser les pertes en chiffre d’affaires (plus de 130 exploitations aidées) et des prêts à taux zéro pour les structures justifiant d’une perte supérieure 50 % de leur chiffre d’affaires (46 exploitations aidées pour un montant de 600 000€), d’une aide spécifique pour les manadiers.

Il ne faut pas oublier que la Région Sud est la première région Bio en France. « Ne perdons pas cette place ! Nous modernisons le matériel agricole et les industries agroalimentaires afin qu’il soit plus performant en matière environnementale. Nous accompagnons également la transition bio et à Haute Valeur Environnementale (HVE). Notre objectif est que 50 % des surfaces agricoles soient certifiées HVE. A travers le PPI (Plan Particulier d’Intervention) de la Société du Canal de Provence, 550 M€ seront investis pour irriguer nos terres agricoles d’ici 2030. L’Europe est essentielle pour le secteur. Depuis 18 mois, la Région Sud se bat pour défendre l’enveloppe de la future programmation FEADER afin de pouvoir accompagner au mieux les agriculteurs. Nous avons abouti à un budget en hausse pour les 2 années de transition 2021/2022 à +12 M€ par an d’aides FEADER pour les agriculteurs de la région », conclut François de Canson.

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

A NOTER... L’agriculture en région Sud :

25% de la superficie régionale en terre agricole

38 500 emplois directs

20 840 exploitations

100 000 emplois indirects

500 agriculteurs qui s’installent sur notre territoire chaque année

3 milliards d’€ de chiffre d’affaires

284 produits labélisés en France

1ère région française pour la culture bio

1ère région mondiale pour la production de vin rosé.