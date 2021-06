Accueil > Méditerranée > Var > Var : la situation de l’épidémie s’améliore doucement

Même si les chiffres de l’épidémie sont sans commune mesure avec ceux du mois dernier, et si la situation dans les hôpitaux commence à s’améliorer, il convient de rester extrêmement vigilant. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, le taux de positivité stagne et le taux d’incidence est reparti à la hausse.

©Presse Agence

« Chacun peut ainsi mesurer le chemin parcouru depuis le mois d’avril et s’en réjouir, cependant cette rupture dans les évolutions observées doit nous interroger et nous inciter à rester extrêmement prudents pour ne pas avoir à déplorer, compte-tenu de l’inertie des pathologies liées à la Covid, une nouvelle pression sur nos hôpitaux et leurs services de réanimation dans quelques semaines », avertit Evence Richard, le préfet du Var.

Le représentant de L’État ajoute : « Même si avec le climat, un certain nombre de mesures peuvent paraître contraignantes, elles n’en sont pas moins nécessaires pour que nous puissions espérer un été le plus normal possible. Il faut donc les respecter comme il ne faut pas hésiter à se faire dépister au moindre doute, ou à se faire vacciner puisque désormais la vaccination est ouverte à toutes les personnes majeures et bientôt aux plus de 12 ans, d’autant que, dans le département, pendant la semaine, les centres sont loin d’être saturés et que l’on peut facilement, à échéance de quelques jours, y trouver un créneau. Ce qui est un peu moins vrai, le week-end, même si pour cette fin de semaine 16 centres fonctionneront ! »

Vaccination

Depuis le 31 mai, la vaccination est ouverte à tous les plus de 18 ans, sans condition. De nombreux créneaux sont disponibles. La prise de rendez-vous s’effectue sur le site doctolib.fr Seules les personnes qui ont pris un rendez-vous pourront être vaccinées. Un numéro national, le 0 800 009 110, permet également un accompagnement dans les démarches.

Assouplissement des délais pour la deuxième injection

Compte tenu du calendrier des vacances d’été, afin de poursuivre la vaccination durant cette période, une plus grande souplesse sera offerte dans le choix d’une date pour l’administration de la deuxième dose de vaccin, à savoir une période comprise entre 6 et 8 semaines après la première dose. Cette disposition respecte les préconisations sanitaires relatives aux vaccins.

Bureaux de vote

Dans le contexte de crise sanitaire de la covid-19, l’organisation du scrutin des 20 et 27 juin pour les élections départementales et régionales est strictement encadrée pour le respect des gestes barrières. Il est ainsi rappelé que les équipements sanitaires, visières, masques et gel hydroalcoolique sont fournis par l’Etat pour couvrir les besoins des membres des bureaux de vote ainsi que pour les scrutateurs.

Ces dotations seront à retirer auprès des sous-préfectures de Brignoles et de Draguignan ainsi que de la préfecture de Toulon selon des modalités qui ont été adressées aux communes. C’est pourquoi le ministère de l’Intérieur recommande que les membres des bureaux de vote soient tous vaccinés. Des centres dédiés et des créneaux réservés avaient été mis en place à cet effet, dès le début du mois de mai.

Dans le cas où il n’est pas possible de composer le bureau uniquement de personnes vaccinées et de mobiliser uniquement des fonctionnaires communaux vaccinés le jour du scrutin, il est recommandé que ceux-ci réalisent préalablement au scrutin des tests, qu’ils soient RT-PCR, antigéniques ou autotests. A cette fin, des autotests font également partie de la dotation de l’Etat aux communes pour ces élections. Ces tests doivent être réalisés dans les 48 h précédant le scrutin.

Fête de la musique

L’édition 2021 de la fête de la musique devra respecter l’ensemble des conditions et mesures sanitaires prévues. En effet, à cette date, le couvre-feu sera toujours fixé à 23 h et les rassemblements de plus de 10 personnes interdits sur la voie publique. Aucune dérogation à ces dispositions ne sera possible.

La fête de la musique devra être organisée dans des établissements recevant du public (ERP) en intérieur ou en extérieur dans les ERP de type plein air, pérennes ou éphémères, selon les conditions prévues :

• port du masque

• configuration assise uniquement

• jauge maximale fixée à 65 % de la capacité des lieux, dans la limite de 5 000 spectateurs

• respect des règles de distanciation en vigueur

• pass sanitaire exigé pour tout ERP accueillant plus de 1000 spectateurs.

Les concerts impromptus de musiciens, notamment amateurs, sur la voie publique ne seront pas autorisés afin de ne pas créer de rassemblements. Les concerts dans les bars et restaurants ne seront pas autorisés dès lors qu’ils sont susceptibles d’engendrer des regroupements sur la voie publique.

Euro de football

Il sera possible d’installer des fan zones en plein air dans le cadre de l’Euro de football dans le respect des jauges et plafonds prévus dans le cadre de la stratégie de déconfinement. Un protocole spécifique est en cours de préparation par le ministère des sports et sera prochainement diffusé à l’ensemble des préfectures.

Buvettes et petite restauration

Ces activités sont organisées en fonction du protocole applicable aux cafés et restaurants. Ainsi, depuis le 19 mai, la restauration ne peut être organisée qu’à l’extérieur, en position assise, et dans le respect de la jauge de 50 % de leur capacité d’accueil, sauf pour les activités de moins de dix tables.

A compter du 9 juin, elles peuvent être organisées en intérieur dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement. Les convives devront rester en position assise en intérieur comme à l’extérieur. A compter du 30 juin, elles peuvent être organisées sans jauge en plein air et en intérieur. La consommation debout reste interdite pour les bars.

Salons et foires

Les foires et salons (entre professionnels ou destinés au grand public) pourront rouvrir à partir du 9 juin. De cette date jusqu’au 30 juin, ces salons seront soumis à une jauge de 50 % et un plafond de 5 000 personnes, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire à partir de 1 000 personnes. La jauge sera levée le 30 juin et les salons entre professionnels et particuliers pourront reprendre. Les jauges et plafonds se calculent en fonction de la taille des halls d’exposition. Les exposants ne sont pas pris en compte dans le calcul des jauges et des plafonds.

Restaurant de plage

A partir du 9 juin, date de réouverture des restaurants en demi-jauge, les facilités et dérogations accordées aux concessionnaires de plage concernant l’extension des terrasses sur la partie du domaine public normalement dévolue aux transats et matelas de plage cesseront.

Gilles Carvoyeur

À noter...

Les chiffres de la vaccination

Au 2 juin au soir, 432 183 personnes ont reçu la 1ère injection

225 397 personnes ont reçu la 2ème injection soit 657 580 injections.

Clusters

Le nombre cumulé de clusters signalés : 796 dont 22 en cours d’investigation.

Indicateurs sanitaires

Décès en établissement de santé : 1467

Patients hospitalisés en unité conventionnelle : 53

Patients hospitalisés en réanimation : 35

Élargissement de la vaccination aux jeunes de 12 à 18 ans

A partir du 15 juin, la vaccination des jeunes de 12 à 18 ans est ouverte en centres de vaccination, avec le vaccin Pfizer/BioNtech.