Ventes aux enchères : Monaco se débarrasse de ses véhicules

Les quatre-roues mis aux enchères par la Principauté

2021 ne sera pas une année comme les autres et la crise sanitaire faisant son bonhomme de chemin, l’organisation de cette vente a bien évidemment été chamboulée. Qu’à cela ne tienne, l’événement aura bel et bien lieu. Pour y participer, rien de plus simple, puisqu’il suffit de faire votre offre avec l’un des formulaires en ligne disponibles sur le site du gouvernement princier. Attention, une seule proposition est possible par formulaire ! Pas besoin d’être Monégasque pour tenter sa chance, puisque tout le monde peut y participer et cela quels que soient les lieux de résidence ou la nationalité.

Des quatre-roues à partir de 30 euros

Côté véhicules, les chasseurs de bonnes affaires peuvent dès aujourd’hui, et jusqu’au 12 mars, se rendre à la fourrière administrative, située au parking des écoles au 3, rue des Guelfes, à Monaco. Là, ils pourront apprécier l’état des dix véhicules quatre-roues disponibles (Renault, Toyota, Audi…) et des vingt-quatre deux roues de marques Yamaha, Peugeot ou encore Piaggio. Ils pourront également estimer des véhicules réformés de l’administration, des vélos et objets trouvés. Si vous le préférez, au vue des conditions sanitaires, il est recommandé de télécharger la liste disponible sur le site du Gouvernement.

Les enchères débuteront à 30 euros pour les quatre-roues et 15 euros pour les deux-roues, mais attention l’État de Monaco ne s’engage pas sur le bon état de fonctionnement des véhicules et ne procédera à aucun remboursement quelles que soient les causes invoquées. La Principauté se réserve tout de même le droit d’imposer une enchère minimale pour certaines pièces ou de refuser la vente si le montant final s’avère insuffisant. De même, il faut s’assurer que les voitures, scooters ou motos soient bien en conformité pour une utilisation sur les voies publiques de circulation.

Jusqu’à trois mois de délais avant le résultat final

Reste donc à remplir les formulaires pour les carrosses qui vous intéressent et retourner, impérativement tout cela sous enveloppe fermée, accompagnée de la copie de votre carte d’identité (pour chaque offre). Une boîte aux lettres est prévue à cet effet dans le hall d’entrée de l’immeuble sis 24, rue du Gabian. L’ouverture des plis aura donc lieu en présence du Contrôle général des dépenses. Une fois le dépouillement effectué, l’Administration des Domaines entrera en contact avec le meilleur enchérisseur pour lui signifier les lots qu’il a remportés et le montant total dont il doit s’acquitter.

Les documents d’adjudication-vente seront préparés et remis le jour du paiement avec le certificat de situation administrative (pour les véhicules immatriculés en France). Si un candidat remporte plusieurs véhicules, il aura alors 20 jours pour les retirer (à défaut des frais supplémentaires de gardiennage seront appliqués). Il faut compter jusqu’à trois mois avant que tout cela soit effectif. A vos marques, prêt, enchérissez…

