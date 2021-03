Virtual Nautic : bilan plus que positif pour l’événement 100% digital

Accueil > Ailleurs > Société > Virtual Nautic : bilan plus que positif pour l’événement 100% (...)

©Virtual Nautic

La ministre de la Mer, Annick Girardin, a donné le ton dès son discours d’ouverture du salon Virtual Nautic : « A vous toutes et tous ; soyez fiers d’être rassemblés ici ! Même à distance, vous avez su, malgré la crise qui nous éloigne, faire acte de résilience, et dépasser la situation actuelle pour vous projeter vers l’avenir. » Pour l’occasion, les organisateurs avaient décidé de se lancer dans une véritable « expédition virtuelle ». Avec 184 exposants de toutes les composantes de la filière (industries, services et tourisme), le pari a donc été fièrement relevé par des professionnels qui souhaitaient hisser haut les couleurs de la France nautique et attester collectivement de leur volonté de résistance à l’annulation de tous les événements physiques.

Une expérience ludique et intuitive

Pour beaucoup, ce rendez-vous 100% online a agi comme un accélérateur de la digitalisation de la filière française, première à organiser une exposition virtuelle interactive de cette ampleur. « Il y a aura un après Virtual Nautic. Cette expérimentation sans précédent est riche d’enseignements. La fierté de l’avoir fait, tous ensemble, en si peu de temps n’occulte évidemment pas les marges de progrès à venir » indique Fabien Métayer, Délégué Général de la FIN.

Pour son événement la FIN avait mis les petits plats dans les grands en optant pour une plateforme visant à reproduire les conditions du réel, en privilégiant notamment une solution basée sur l’oralité et l’interactivité. Si quelques couacs se sont invités à la fête, notamment la lourdeur du téléchargement d’un logiciel qui s’est avéré inadapté aux attentes d’immédiateté, de facilité et de fluidité des internautes, le résultat a tout de même été largement à la hauteur des attentes de passionnés sevrés depuis des mois. La preuve : près de 32 000 visites sur le site virtualnautic.com ont été enregistrées. Au final, pour les visiteurs comme pour les exposants, l’expérience a été jugée très satisfaisante, ludique et intuitive.

1 000 personnes par jour, autour de 51 intervenants

D’autre part, « Les Rencontres de Virtual Nautic », évènement dans l’évènement, ont enfin été l’occasion pour les professionnels et les pratiquants de se retrouver et échanger dans l’auditorium où se sont déroulés deux jours de conférences et d’ateliers qui ont réuni près de 1 000 personnes par jour, autour de 51 intervenants. La finale du concours innovation a aussi été un temps fort avec la désignation de deux lauréats parmi les 13 finalistes (51 dossiers déposés) : Seazen pour la catégorie Services et Nicol’s pour la catégorie Produits faisant du « slow tourisme électrique », le grand vainqueur de cette édition.

Mathieu Seller