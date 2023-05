Visite du Pape François le 23 septembre à Marseille : premiers éléments du programme

Accueil > Aix Marseille > Société > Visite du Pape François le 23 septembre à Marseille : premiers éléments (...)

Le Pape François sera à Marseille le 23 septembre (Photo capture d’écran Vatican News )

« Le 16 septembre un peu plus de 60 jeunes de toutes confessions venus du bassin méditerranéen arriveront à Marseille. Ce même jour aura lieu, à Notre-Dame-de-la-Garde, le vernissage d’une exposition sur les lieux mariaux de la méditerranée », détaille Le cardinal Jean-Marc Aveline. Une exposition qui pourrait être présentée par la suite au Vatican. Le 17 septembre des dignitaires catholiques arriveront de Barcelone, Rabat, Alger, Constantine, Tunisie, Tripoli Jérusalem, Bagdad, de Bulgarie, d’Odessa, de Russie, de Belgrade, de Lubjana... « En tout plus de 60 dignitaires catholiques de la Méditerranée sont attendus », souligne Mgr Aveline.

Le mercredi 20 septembre, en soirée, se tiendra une rencontre entre les évêques et les jeunes. Le jeudi soir, 21 septembre, évêques et jeunes par petits groupes, se rendront dans différents lieux du diocèse pour un temps d’échanges, de prière et un repas. Le vendredi sera une journée de travail en commun pour préparer le dialogue avec le Pape.

Le cardinal Aveline précise : « Il s’agit, lors de ces rencontres de travailler, d’échanger sur les grandes questions méditerranéennes : défi environnemental, disparité économique, défi migratoire, tensions géo politico-religieuses. Des propositions, des pistes, seront avancées sur ces questions ». Il annonce : « Le Pape arrivera le samedi matin, il devrait se rendre à Notre-Dame-de-la-Garde puis sur le parking pour une prière interreligieuse et un dépôt de gerbes en mémoire de ceux qui sont morts en mer. Puis, est prévu un temps d’échange au Pharo avant la célébration eucharistique pour laquelle nous avons déjà de très nombreuses réservations parmi lesquelles celles de supporteurs de l’OM qui préparent déjà un tifo ou encore de supporteurs de l’équipe de rugby d’Argentine ». Une semaine qui se terminera le dimanche avec la Journée des migrants et des réfugiés. Une programmation culturelle est également en cours d’élaboration. Il importe enfin de savoir, pour mesurer l’importance de cette venue à Marseille qu’il s’agit de la première depuis... 1533.

Michel CAIRE

