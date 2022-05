Accueil > Provence > Economie > Vivatech : la région Sud expose sa greentech

Bernard Kleynhoff et Arnaud Mercier entourés des startups de la région qui participeront au salon Vivatech © Jean-Charles Verchére

Bernard Kleynhoff, Conseiller régional, Président de la Commission développement économique et digital, Industrie, export, attractivité et cybersécurité, représentant Renaud Muselier, président de la Région Sud a accueilli les startups de la délégation de la Région Sud pour le Kick Off Vivatech. A ses côtés Arnaud Mercier, le maire de Venelles, conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à la Métropole numérique et à la Politique publique de la donnée, à l’Innovation. A cette occasion, Bernard Kleynhoff a rappelé l’engagement et le soutien de la Région pour les entreprises et pour la filière économique du territoire.

Cette année, la Région Sud et ses partenaires métropolitains, Aix-Marseille Provence, Nice Côte d’Azur, Toulon Provence Méditerranée et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accompagnent 36 pépites du territoire sur le salon Viva Technology, qui se tiendra à Paris du 15 au 18 juin 2022. Elles pourront ainsi présenter leurs innovations aux professionnels de leur secteur. La Région Sud propose un accompagnement sur mesure pour les start-up afin de booster leur business. Arnaud Mercier ne manquera pas de noter : « Avec 16 start-up, le contingent AMP Metropole représente le gros des troupes de la délégation régionale ». De plus, poursuit-il : « toutes les pépites ont été accueillies et accompagnées tout au long de leur parcours par les acteurs de notre écosystème d’innovation. »

« La Région Sud s’implique dans la Greentech »

La région Sud voit naître chaque année plus d’une centaine de startups, du numérique à l’immunologie, des bluetech aux greentech. Pour cette nouvelle édition de Vivatech, la sélection des entreprises de la Région Sud s’est faite autour du thème de l’écologie et de la Greentech : de l’agritech, aux nouvelles mobilités, en passant par la protection de l’environnement et de l’énergie. « La Greentech est un levier d’accélération d’un développement économique durable », avance Bernard Kleynhoff qui précise : « La Région a choisi comme message la "Greentech, ça, c’est le Sud" , en écho avec son Plan Climat "une COP d’avance" ». Il rappelle que : « lors de la précédente mandature, la Région a investi plus de 1,3 milliard en 3 ans pour le Plan Climat ». L’ambition de ce nouveau mandat, ajoute-t-il : « est de faire de la Région Sud une économie 100 % positive, en mettant l’économie au service de l’écologie et placer ainsi la qualité de vie des habitants au cœur des priorités ».

Michel CAIRE

Les 36 startups par département

Bouches-du-Rhône

Acwa Robotics

Agrove

Audiozen

BioHomeTech

Birds for change

Chargepoly

Geocorail / Seacure

HySiLabs SAS

Light in The Led (VGD)

Maca

Morgon Technologies

NepTech

Ombrea

Quantia

Sakowin

SerenySun Energies

Syroco

Wesociety

Alpes-Maritimes

BeNomad

Bodyguard

F-Reg

HighWind

Legapass

MyDataModels

NGE Connect

Qualisteo

Smart and connective

Vulog

Wever

Var

Green Score Capital

Mootion

Propizi

Weproc

Vaucluse

Brad Technology

Hiphen

Millionroads