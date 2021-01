Voeux. Corinne Innesti : la boîte à outils de la CPME 13 est accessible à toutes les TPE/PME

Accueil > Provence > Economie > Voeux. Corinne Innesti : la boîte à outils de la CPME 13 est accessible (...)

Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, Corinne Innesti, la présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 13 a tenu a mettre en avant, lors de ses vœux, les valeurs d’humanité, de solidarité, de réactivité ainsi que d’invitation à l’audace et à l’innovation assurant que la CPME 13 sera comme en 2020 aux côtés des TPE/PME. La culture n’a pas été oubliée avec une interprétation au piano du jeune prodige Mourad Tsimpou.

Corinne Innesti est la présidente de la CPME 13 © Criscuolo

Covid oblige c’est sur la plateforme d’Entrepreneur13, que s’est tenue la cérémonie des vœux de la Cpme13. Corinne Innesti est revenu, à cette occasion, sur « une année hors norme ». Elle rappelle à ce propos : « J’ai été élue le 18 février, succédant à Alain Gargani et je dois avouer que mon entrée en fonction a été spéciale et sportive sur fond de tempête sanitaire et économique. Il m’a donc fallu être tout de suite réactive ». Et de rendre hommage à ce propos « aux élus, aux permanents et aux experts bénévoles avec lesquels nous avons déployé de nombreux dispositifs dans l’urgence. Avec lesquels nous avons donné des explications à ceux qui en avaient besoin sur leurs droits grâce à la mise en place de la cellule d’urgence "Allo Cpme13", via laquelle 400 entrepreneurs se sont vus accompagnés ».

Nous avons obtenu des avancées

Dans le même temps, indique-t-elle : « nous avons fait remonter les difficultés auxquelles les TPE/PME étaient confrontées sur le terrain. Cela a contribué à l’obtention d’avancées par la Cpme nationale (26 mesures) et notre Confédération départementale notamment sur le PGE, le renforcement des seuils d’éligibilité, le chômage partiel, la prise en compte des congés payés, l’aide à l’embauche des apprentis... ». Elle souligne également l’entière mobilisation de la Confédération 13 aux côtés de l’Umih13 et des acteurs du monde économique pour soutenir les secteurs des bars, de la restauration, de l’hôtellerie, des salles de sport, mais aussi de la culture, de l’événementiel et tous les commerces jugés « non-essentiels ». « Là encore nous avons fait remonter leur colère, leur souffrance ». Et de considérer : « Le fait que le monde économique ait largement été uni au sein de "Tous acteurs" avec notamment la CCI Aix-Marseille Provence et la CCI d’Arles, a porté des fruits très positifs ». Elle rappelle à ce propos que le Le collectif "Tous Acteurs" convie les entreprises du territoire aux vœux 2021 du Monde Économique ce mercredi 27 janvier, à 18 heures à un débat sur le thème "de nouveaux défis pour un nouvel élan ?" [1] »

2021, une année encore difficile, mais aussi une année chargée d’espoirs

Dans ce contexte de crise, Corinne Innesti se félicite : « En 2020, j’ai vu une Cpme13 solidaire et réactive, audacieuse et innovante », Une CPME 13 qui a su aussi, insiste-elle, réussir le pari de proposer une édition 100% digitale de son salon Entrepreneur13. Puis d’en venir à 2021. La présidente ne cache pas : « Ce sera encore une année difficile, mais aussi une année chargée d’espoirs. Nous devons rester mobilisés aux côtés des entreprises. Il y aura des défaillances, nous serons là, nous ne les lâcherons pas car les valeurs de solidarité, les valeurs humaines, font parties de notre ADN ». Annonce l’organisation d’une bourse de l’emploi « pour permettre aux chefs d’entreprise de rebondir et nous serons à la fois proches des plus fragiles et des entreprises qui résistent. Enfin, nous mettons en place une boîte à outils accessible à toutes les TPE/PME ». Corinne Innesti rappelle enfin : « Les TPE/PME constitue 99% du tissu économique du territoire, nous devons donc être associés à toutes les dispositifs pour réussir la relance sur le territoire ».

Michel CAIRE