Voile. Exceptionnel spectacle pour la 1ère journée de la Porquerolle’s Classic

Accueil > Sports > Voile. Exceptionnel spectacle pour la 1ère journée de la Porquerolle’s (...)

Porquerolle’s Classic © Gilles Coulon / YCP

Une très belle journée

Impatients d’en découdre pour cette première journée de la Porquerolle’s Classic, les premiers concurrents ont quitté les pontons de Porquerolles dès 10 heures. Après un peu d’attente, le temps que le vent s’établisse, c’est un peu avant 13 heures que le comité de course a pu donner le premier départ pour un parcours de 15,7 milles. Après un départ devant le port de Porquerolles, les voiliers ont rallié une marque de parcours à La Capte (presqu’île de Giens) avant de virer une bouée devant La Londe, puis de franchir la ligne d’arrivée devant le port de Porquerolles.

Sport et élégance

Quel spectacle ! Pour cette première journée de course, l’ensemble des yachts classiques ont pu déployer leurs plus belles voilures, glisser élégamment sur l’eau pour régater et réaliser en un peu moins de 3 heures, pour les premiers, ce parcours de 15,7 milles. A l’issue de ce parcours avec un magnifique finish devant l’entrée du port de Porquerolles, les trois vainqueurs du jour sont : Jour de Fête (Époque Marconi), Maria Giovanna II (Classique Marconi) et Olympian (Époque Aurique)

Bruno Troublé à bord du Class Q Jour de Fête : « J’adore Porquerolles, c’est un endroit merveilleux où l’on voit tous les copains, c’est les mêmes bateaux tous les ans. C’est la plus sympa des régates, on est ravi d’être là » Ce samedi , les conditions météo promettent encore un ballet de voiles : une dizaine de nœuds de vent sous le soleil assurément…

Porquerolle’s Classic © Gilles Coulon / YCP

Programme prévisionnel de la Porquerolle’s Classic 2022

Samedi 11 juin

10h00 Briefing des skippers

11h00 Mise à disposition sur l’eau

Dimanche 12 juin

10h00 Briefing des skippers

11h00 Mise à disposition sur l’eau « Trophée Moonbeam »

Proclamation des résultats de la Porquerolle’s Classic 2022