Voile. Henri Escojido prend la barre de la Société Nautique de Marseille

Le Comité Directeur de la Société Nautique de Marseille (SNM) s’est réuni le vendredi 23 avril et a élu à l’unanimité Henri Escojido en qualité de Président. Sociétaire de la Nautique depuis 1977 et membre du Comité Directeur depuis 2019, « c’est un « voileux » passionné qui navigue depuis son enfance. Fantasia, son Grand Soleil 47, est amarré à la panne 4 », précise le Club

Henri Escojido élu à la tête de la SNM ©snm

A ses côtés, un équipage solide et expérimenté est reconduit pour assurer la pérennité et la bonne gestion du Club phare de la DSP 2 du Vieux Port, qui fêtera ses 135 ans l’année prochaine : Pierre Sathal, qui a assuré la mission de Président pendant quatre années, prend en charge la partie sportive du Club au titre de la vice-présidence, alors que Gilles Chavane est renouvelé dans ses fonctions de vice-président, en charge de la commission administrative, Jérôme Corti continuant à assurer le poste de Secrétaire Général, et François Teissier celui de Trésorier.

De nombreux défis sont dans le viseur du Club, notamment dans la perspective de l’organisation des épreuves de voile à Marseille pour les Jeux Olympique de Paris 2024. Affiliée à la Fédération Française de Voile et Club allié du Yacht Club de France, « la Nautique est le seul représentant français au sein de l’International Council of Yacht Clubs, confirmant ainsi son appartenance au cercle très fermé et prestigieux des plus grands yachts clubs au monde. »

Régate dans la rade de Marseille (Photo illustration archives ©Destimed/RP)

Tout au long de l’année, la Société Nautique de Marseille organise des régates, dont la célèbre Semaine Nautique Internationale de Méditerranée - la SNIM- épreuve internationale de haut niveau en début de saison, ou le Vire Vire, qui réunit plus de 150 voiliers de toutes tailles dans la rade de Marseille. La SNM organise également des régates pour les yachts classiques, dont certaines unités plus que centenaires font partie de son pôle voiliers de tradition créé en 2008 le long du quai de Rive Neuve.

« En raison de son expérience en matière d’organisation de régates, la FFV lui confie l’organisation de nombreux championnats. Son implication sportive au plus haut niveau l’a conduite à soutenir une pépinière de jeunes athlètes qui portent ses couleurs sur les plans d’eau du monde entier », précise encore la SNM.

L’Union Nationale pour la Course au Large l’honore avec le prix du meilleur club IRC français, trophée décroché de multiples fois durant plusieurs années consécutives parmi 150 clubs français, témoin de la place importante de l’activité du club sur l’échiquier national.

Engagée dans la préservation environnementale, La Nautique a mis en place « une politique volontariste en la matière qui lui a valu l’obtention du label pavillon bleu et organise chaque année une opération de nettoyage du port. »

« Forte de son expérience et sous la houlette de son nouveau Président, l’équipe en place à la Société Nautique de Marseille - qui gère 540 postes d’amarrage au sein du Vieux Port - est plus que jamais au rendez-vous aux côtés de la Métropole Aix Marseille Provence pour assurer le rayonnement de son territoire et relever ses futurs challenges. »

